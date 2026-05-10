نگرانی کردهای سوریه از حذف تدریجی دستاوردهای پساداعش

به گزارش کردپرس، ست فرانتزمن، کارشناس مسائل کردها در گزارشی درباره تنشهای تازه در شمالشرق سوریه هشدار داده است که اختلاف بر سر حذف زبان کردی از تابلوهای دولتی میتواند به بحرانی بزرگتر میان کردها و دولت دمشق تبدیل شود.
به نوشته او، اعتراضات در شهرهای حسکه و قامشلو پس از آن آغاز شد که دولت سوریه تابلوی دو زبانه «کاخ دادگستری» را پایین آورد و بهجای آن تابلویی نصب کرد که تنها شامل زبان عربی و انگلیسی بود. معترضان کرد این اقدام را نشانه عقبنشینی دمشق از بهرسمیت شناختن هویت و حقوق فرهنگی کردها میدانند
فرانتزمن مینویسد که جوانان کرد چندین بار تابلوی جدید را تخریب کردهاند و وزارت دادگستری سوریه نیز معترضان را «اخلالگر» و «خرابکار» خوانده و تهدید به پیگرد قضایی کرده است. رسانه رسمی سوریه اعلام کرده دولت در حال بازگرداندن نهادهای حکومتی به حسکه و ادغام ساختارهای محلی در چارچوب دولت مرکزی است.
این تحلیلگر تأکید میکند که مسئله زبان صرفاً یک موضوع اداری نیست، بلکه نمادی از جایگاه سیاسی و هویتی کردها در سوریه پس از جنگ است. به گفته او، کردها طی بیش از یک دهه جنگ علیه داعش، ساختارهای سیاسی و اداری ویژه خود را ایجاد کردند و اکنون نگراناند که با بازگشت تدریجی دمشق، دستاوردهایشان از بین برود.
در گزارش آمده است که دولت سوریه همزمان تلاش میکند نیروهای دموکراتیک سوریه را در ساختار امنیتی جدید ادغام کند. در همین چارچوب، سیپان حمو به عنوان معاون وزیر دفاع در شرق سوریه منصوب شده و مسئول هماهنگی ادغام بخشی از نیروهای کرد در ارتش جدید است.
فرانتزمن هشدار میدهد که هرچند درگیریها فعلاً محدود به اعتراض بر سر تابلوها بوده، اما این مسئله میتواند به تنشهای قومی گستردهتری میان عربها و کردها تبدیل شود؛ بهویژه آنکه بخشی از جامعه عرب، اعتراضات کردها را حمله به اقتدار دولت جدید سوریه تلقی میکند.
او در پایان نتیجه میگیرد که «زبان» در سوریه جدید به مسئلهای عمیقاً سیاسی تبدیل شده است؛ زیرا کردها نمیخواهند حقوقی را که طی سالها جنگ و مبارزه به دست آوردهاند، بهتدریج از دست بدهند.
نظر شما