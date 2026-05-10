۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۷

قتل در ارومیه؛ دستگیری قاتل در تهران

سرویس آذربایجان غربی- رئیس پلیس آگاهی انتظامی آذربایجان‌غربی از دستگیری قاتل فراری در ارومیه خبرداد.

به گزارش کردپرس، سرهنگ کارآگاه صادق شکری در تشریح این خبر گفت: به دنبال وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل در یکی از محلات ارومیه و متواری شدن قاتل،  شناسایی و دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با بررسی و ردگیری توسط تیم  ویژه  و پس از شناسایی مخفیگاه متهم، در نهایت در تهران دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد. 

 رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان خاطر نشان کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و اجازه جولان به مخلان امنیت عمومی را نمی‌دهیم.

