مقتدی صدر: هیچ وزیری در دولت جدید عراق نخواهیم داشت

به گزارش کردپرس، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، اعلام کرد این جریان هیچ مشارکتی در کابینه آینده دولت عراق نخواهد داشت و هیچ وزیر یا نماینده‌ای از سوی آن‌ها در دولت جدید حضور پیدا نخواهد کرد.

مقتدی صدر همچنین تأکید کرد که جریان صدر با اصل «سهمیه‌بندی سیاسی» در دولت آینده مخالف است و این شیوه را رد می‌کند.

رهبر جریان صدر در ادامه اعلام کرد آمادگی دارد نیروهای «سرایا السلام» را تحت اختیار فرمانده کل نیروهای مسلح عراق قرار دهد.

او همچنین هشدار داد هر گروه مسلحی که خارج از چارچوب و فرمان دولت فعالیت کند، «غیرقانونی» خواهد بود.

اظهارات تازه مقتدی صدر در حالی مطرح می‌شود که رایزنی‌های سیاسی برای تشکیل کابینه جدید عراق همچنان ادامه دارد.