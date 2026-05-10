چرا پروژه های بزرگ «گولان» سقز پس از یک دهه همچنان نیمه تمام مانده اند؟

به گزارش کرد پرس، در سال های گذشته اجرای چند طرح بزرگ عمرانی در بلوار دانشجوی سقز با هدف توسعه زیرساخت های تجاری، فرهنگی و گردشگری آغاز شد، اما توقف های طولانی مدت، مشکلات مالی و اختلافات حقوقی موجب شده این پروژه ها همچنان در وضعیت نیمه کاره باقی بمانند.

یکی از مهم ترین این طرح ها، مجتمع تجاری ـ گردشگری گولان است که سال ۱۳۹۱ کلنگ زنی شد و قرار بود با زیربنای ۳۲ هزار مترمربع در چهار طبقه، به یکی از بزرگ ترین مراکز تجاری و گردشگری غرب کشور تبدیل شود.

این پروژه طی سال های گذشته به دلیل بدهی های سنگین به بانک شهر، به یکی از چالش های جدی مدیریت شهری سقز تبدیل شد و چندین شهردار با مشکلات ناشی از آن مواجه بودند. هرچند در سال ۱۴۰۲ بدهی های پروژه تسویه و بخشی از اختلافات حقوقی رفع شد، اما پس از گذشت ۱۳ سال از آغاز عملیات اجرایی، هنوز تنها سازه و دیوارهای نیمه کاره آن باقی مانده است.

شهروندان و فعالان شهری معتقدند شهرداری سقز باید با رویکردی اقتصادی و گردشگری، زمینه تکمیل و بهره برداری از این مجموعه را فراهم کند تا از فرسودگی بیشتر پروژه جلوگیری شود.

مجتمع فرهنگی و هنری سقز نیز از دیگر پروژه های نیمه تمام این محدوده است که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۴ آغاز شد، اما پس از اجرای فونداسیون، به دلیل بدهی به پیمانکار متوقف ماند.

براساس اعلام مسئولان شهری، بدهی حدود ۱۴ میلیارد تومانی این پروژه در سال ۱۴۰۲ پرداخت شده است. این مجتمع قرار بود در چهار طبقه با کاربری های فرهنگی و هنری، سالن اجتماعات، موزه شهری و فضاهای فرهنگی احداث شود، اما تاکنون روند ساخت آن از سر گرفته نشده است.

ساختمان کتابخانه و مسجد پارک گولان نیز که در سال ۱۳۹۲ احداث شده، سال ها بدون استفاده رها شده و در برخی مقاطع به محل تجمع افراد بی خانمان تبدیل شده بود.

به گفته برخی شهروندان، این ساختمان پس از نوسازی و تجهیز می تواند به عنوان کتابخانه عمومی، فرهنگسرا یا مرکز آموزشی مورد استفاده قرار گیرد و بخشی از نیازهای فرهنگی منطقه را پاسخ دهد.

اکنون افکار عمومی از شهرداری و شورای اسلامی شهر سقز انتظار دارند با تعیین تکلیف این پروژه ها و تدوین برنامه ای مشخص برای تکمیل آنها، از هدررفت بیشتر سرمایه های شهری جلوگیری کنند و زمینه بهره برداری از این طرح ها را فراهم آورند.