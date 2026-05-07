ادامه نقض حقوق کردها توسط دولت انتقالی سوریه

به گزارش کردپرس، رامی عبدالرحمان، مدیر «دیدهبان حقوق بشر سوریه» اعلام کرد که با وجود تلاش دولت انتقالی دمشق برای کسب مشروعیت و بهرسمیت شناخته شدن در سطح بینالمللی، وضعیت کردها در مناطق مختلف سوریه رو به وخامت است و موارد نقض حقوق آنان همچنان ادامه دارد.
به گفته او، توافق ۲۹ ژانویه میان دولت دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که با هدف حل اختلافات نظامی، اداری و سیاسی و همچنین ادغام تدریجی ساختارهای موجود امضا شد، پس از گذشت بیش از سه ماه هنوز به شکل کامل اجرا نشده است. عبدالرحمان تأکید کرد که مسائل اصلی از جمله آزادی زندانیان، بازسازی ساختارهای امنیتی و تعیین وضعیت مناطق راهبردی همچنان حلنشده باقی ماندهاند.
او کوبانی را یکی از مهمترین نقاط اختلاف دانست و گفت این شهر علاوه بر اهمیت نمادین برای کردها، از نظر راهبردی نیز جایگاه ویژهای دارد و همچنان درباره آینده اداری و امنیتی آن میان طرفهای مختلف اختلاف نظر وجود دارد.
مدیر دیدهبان حقوق بشر سوریه همچنین به وضعیت آوارگان کرد اشاره کرد و گفت روند بازگشت ساکنان عفرین و سریکانیه (رأسالعین) عملاً متوقف شده است. به گفته او، اگرچه در ماههای مارس و آوریل چند کاروان به عفرین بازگشتند، اما بازگشتها ادامه پیدا نکرد و تاکنون تقریباً هیچ پیشرفتی در بازگشت آوارگان به سریکانیه حاصل نشده است.
رامی عبدالرحمان افزود گروههای مسلح مورد حمایت ترکیه همچنان در بخشهایی از عفرین و مناطق اطراف سریکانیه حضور دارند و به مصادره خانهها و مغازهها، اخاذی و بازداشتهای خودسرانه ادامه میدهند. او گفت برخی شهرها عملاً تحت کنترل این گروههای مسلح قرار دارند.
وی همچنین از تشدید ناامنی در مناطق عربنشینی خبر داد که نیروهای SDF در جریان حملات اخیر از آنها عقبنشینی کرده بودند. به گفته او، در رقه، طبقه و دیرالزور خلأ امنیتی گستردهای ایجاد شده، خدمات عمومی فروپاشیده و اعتراضها علیه ساختارهای جدید قدرت افزایش یافته است.
مدیر دیدهبان حقوق بشر سوریه تأکید کرد کردها در این مناطق بهطور ویژه هدف فشار قرار گرفتهاند. او گفت تنها در ماه آوریل دستکم ۱۵ کرد در رقه و یک نفر دیگر در دیرالزور بازداشت شدهاند و همزمان خانهها، مغازهها و واحدهای تجاری متعلق به کردها مصادره شده است. به گفته او، موارد متعددی از تخلیه اجباری منازل و توقیف نانواییها، رستورانها و مراکز صنعتی ثبت شده است.
رامی عبدالرحمان همچنین از افزایش فشارها در حوزه آموزش خبر داد و گفت دانشآموزان و دانشجویان کرد در برخی مناطق از دریافت مدارک تحصیلی، پروندههای آموزشی و اسناد امتحانی محروم شدهاند.
او وضعیت محلههای کردنشین حلب، بهویژه شیخ مقصود، را «بسیار نگرانکننده» توصیف کرد و گفت محدودیتهای شدید رفتوآمد، ایستهای بازرسی، کمبود آب و برق و محدودیت دسترسی رسانهها و ناظران مستقل، شرایط دشواری را برای ساکنان این مناطق ایجاد کرده است.
مدیر دیدهبان حقوق بشر سوریه همچنین گروههایی مانند «سلطان سلیمان شاه» (العمشات) و «فرقه حمزه» را به بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و اخاذی سیستماتیک متهم کرد و گفت این گروهها با وجود ادغام رسمی در ساختار نظامی جدید سوریه، همچنان خارج از کنترل دولت عمل میکنند.
عبدالرحمان در پایان هشدار داد که ادامه فعالیت گروههای مسلح خارج از چارچوب دولت، نبود سازوکارهای پاسخگویی و تشدید تنشهای قومی و سیاسی، سوریه را به سمت «بیثباتی کنترلشده» سوق داده است؛ وضعیتی که در آن تغییرات تدریجی رخ میدهد اما چشمانداز روشنی برای ثبات سیاسی و امنیتی کشور وجود ندارد.
سرویس جهان- رامی عبدالرحمان، مدیر دیدهبان حقوق بشر سوریه، ضمن هشدار نسبت به تشدید فشارها علیه کردها اعلام کرد که بازداشتهای خودسرانه، مصادره اموال، محدودیتهای امنیتی و جلوگیری از بازگشت آوارگان در مناطق مختلف سوریه ادامه دارد و دولت انتقالی دمشق هنوز نتوانسته کنترل گروههای مسلح و اجرای توافق با نیروهای دموکراتیک سوریه را عملی کند.
به گزارش کردپرس، رامی عبدالرحمان، مدیر «دیدهبان حقوق بشر سوریه» اعلام کرد که با وجود تلاش دولت انتقالی دمشق برای کسب مشروعیت و بهرسمیت شناخته شدن در سطح بینالمللی، وضعیت کردها در مناطق مختلف سوریه رو به وخامت است و موارد نقض حقوق آنان همچنان ادامه دارد.
نظر شما