به گزارش خبرنگار کردپرس، واحد جولایی اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری در تالاب بینالمللی کانیبرازان، طرح ایجاد و بهرهبرداری از کمپینگ این منطقه از طریق ماده ۸۸ برای اجاره به بخش خصوصی به مزایده گذاشته شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مهاباد افزود: این اقدام با هدف مدیریت بهینه منابع و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری در یکی از ارزشمندترین زیستبومهای منطقه انجام میگیرد.
او با اشاره به اهمیت استراتژیک تالاب کانیبرازان که در فهرست تالابهای بینالمللی قرار دارد، تصریح کرد: با توجه به پتانسیلهای بالای گردشگری این منطقه، نیاز مبرمی به ایجاد فضاهای استاندارد برای اقامت و تفریح طبیعتگردان احساس میشد و این مزایده، فرصتی است تا با مشارکت بخش خصوصی، کمپینگی با استانداردهای جهانی در کنار حفظ سلامت زیستبوم تالاب احداث شود.
جولایی گفت: فرآیند اجاره از طریق ماده ۸۸، تضمین میکند که همه فعالیتهای صورت گرفته در این محدوده تحت نظارت مستقیم ادارهکل میراثفرهنگی و با رعایت ضوابط قانونی انجام شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مهاباد خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این طرح، تنها ایجاد یک فضای تفریحی نیست، بلکه ایجاد یک مدل اقتصادی پایدار است که درآمد حاصل از آن میتواند صرف تقویت زیرساختهای گردشگری و حفاظت از تنوع زیستی کانیبرازان شود.
به گزارش کردپرس، کمپینگ گردشگری تالاب بینالمللی کانیبرازان مهاباد مطابق ماده ۸۸، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) setadiran.ir برای اجاره به مزایده گذاشته شده است و متقاضیان تا ۲۸ اردیبهشتماه سال جاری فرصت دارند تا در این مزایده شرکت کنند.
نظر شما