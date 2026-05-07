به مناسبت روز جهانی ماما / بیان پیاب

خبرگزاری کردپرس _ آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود، ملائک تو را می ستایند.پنجـم مـاه مـی مصـادف بـا ۱۶ اردیبهشـت از سوی سازمان جهانی بهداشت و کنفدراسیون بین المللی مامایی به عنوان روز جهانی ماما نامگذاری شده است.

بزرگداشت روز جهانی ماما،فرصت مغتنمی است برای جلب توجه هر چه بیشتر مردم و مسئولان نسبت به جایگاه و اهمیت حرفه مامایی در ارتقای سلامت خانواده و تامین‌سلامت جامعه است.

مامایی هنری است که علم را به خدمت می‌گیرد تا عشق را در معرکۀ راز و تجلیگاه آفرینش به نمایش گذارد.

ماما، فرشته سبزپوش و نگهبان جان مادری است که در حساس ترین لحظات میان مرگ و زندگی او را یاری می کند تا نوزادی را که ماهها انتظارش را می کشد پا به عرصه ی هستی بگذارد

ماماها نه تنها در بحران ها و حساسترین شرایط جنگی وبمباران هم ‌تعطیل نیستن بلکه همچنان در سنگر خدمت در مراکز بهداشتی وکلینیک ها و ومطب ها و علی الخصوص در زایشگاه در تمامی ساعات شبانه روز با مهربانی و شفقت واز خود گذشتگی در خدمت مادران و خانواده هایی هستیم که زمان را بنا به شرایط شان نمیشناسند و همراه و همدمی جز دستان پر مهر ماما نگرانیشان را رفع نمیکند.

روز جهانی ماما را که همزمان با بهار طبیعت است به تمامی همکاران توانمند، صبور و پرتلاش تبریک عرض مینمایم

به امید آینده ایی بهتر جهت تمامی زحمت کشان در این عرصه و آرامش وصلح همیشگی مادران وفرزندان ایران عزیز

دستانتان پرتوان، همتتان عالی، روزتان در ارغوانی ترین فصل سال مبارک.