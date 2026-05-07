خبرگزاری کردپرس _ جناب آقای دکتر حبیبی، استاندار محترم کرمانشاه! شما در آخرین جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار، با صراحت اعلام کردید: «گزارشهای کلی را نمیپذیرم»، «آمار برخورد با گرانفروشان باید شفاف به مردم اعلام شود»، «با مخلان امنیت اقتصادی تعارف نشود؛ کرکره مغازه متخلفان را پایین بیاورید» و «برخورد قاطع با متخلفان، خود یک کار فرهنگی است».
این حرفها، اگر راست و عملی شوند، نویدبخش تحولی بزرگ در نظارت بر بازار کرمانشاه خواهد بود. اما اجازه دهید بدون هیچ پردهپوشی، یک واقعیت تلخ را به شما یادآوری کنم:
مهمترین آفتی که شفافیت را نابود میکند، فقط گرانفروشی و احتکار در بازار نیست؛ بلکه «آمارسازی»، «گزارشهای دروغین» و «ضعف مدیریتی» درون خود دستگاههای اجرایی استان است.
شما از مدیران خود خواستهاید که تعداد بازرسیها، پلمبها و جریمهها را شفاف اعلام کنند. اما چه تضمینی وجود دارد که برخی مدیران ناکارآمد و ترسو، به جای برخورد واقعی با متخلفان، به تولید آمارهای ساختگی و فریبنده روی نیاورند؟ تجربه ثابت کرده است که اعداد و ارقامی که گاهی به شما و مردم ارائه میشود، هیچ سنخیتی با واقعیت کف بازار و سفره مردم ندارد.
پس اگر واقعاً به دنبال «کار فرهنگی» و «اعتمادآفرینی» هستید، باید کرکره دفتر مدیرانی را که آمارسازی میکنند و جز پنهانکاری حاصلی ندارند، پایین بکشید. و همان طور که تخلفات اقتصادی گرانفروشان را رسانهای میکنید، اسامی مدیران ضعیف و آمارساز را نیز – پس از اثبات تخلف – به مردم معرفی کنید.
یک مصداق بحرانی: معاونت اقتصادی نه صدا دارد، نه حکم
در جلسات مهم اقتصادی استان – از جمله همین جلسه اخیر – یکی از ارکان کلیدی مدیریت اقتصادی، یعنی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، عملاً غایب و خاموش است. شخصی که نزدیک به یک سال است با عنوان «سرپرست» این معاونت را بر عهده دارد، هنوز حکم قطعی معاونت خود را دریافت نکرده است. در چنین وضعیتی چگونه میتوان انتظار داشت که ایشان با صلابت و اختیار کامل، نیروهای زیرمجموعه را به میدان بکشد؟ چگونه میتواند پاسخگوی نظارتهای ضعیف بازار باشد؟
در همان جلسه کارگروه امنیت غذایی، هیچ صدایی از معاونت اقتصادی شنیده نشد. نه اظهارنظری، نه تحلیلی، نه برنامهای. این سکوت در شرایطی که شما میگویید «جای حل مشکلات، کف خیابان و وسط بازار است»، بسیار معنادار است.
از سنگ صدا خیزد، از شعبانی نه
از یک سنگ هم ممکن است صدای اعتراض یا تحلیل بیرون آید، اما از مدیری که ماهها در بلاتکلیفی به سر میبرد و حضوری بیاثر دارد، جز سکوت انتظاری نمیرود.
اگر معاونت اقتصادی استانداری به عنوان رأس هرم تنظیم بازار، خود دچار «فلج تصمیمگیری» و «سرگردانی سازمانی» باشد، چگونه میتواند از مدیران زیرمجموعه بخواهد که شبانهروز پای کار باشند؟ چگونه میتواند آمارهای شفاف و واقعی ارائه دهد، وقتی که اساساً جایگاه حقوقی و اختیاراتش برای پاسخگویی شفاف نیست؟
پیشنهادهای مشخص و عملی به جناب استاندار
برای اینکه حرفهای محکم شما در جلسه اخیر، به نتیجه برسد و از شعار و آمارسازی فاصله بگیرد، این سه پیشنهاد را جدی بگیرید: برخورد با مدیران آمارساز، همانند برخورد با محتکران، سازوکاری طراحی کنید که هر گزارش آماری از دستگاههای اجرایی (تعداد بازرسی، پلمب، جریمه) با نمونهگیری میدانی و نامحسوس راستیآزمایی شود.
در صورت اثبات آمارسازی و ارائه آمارهای دروغین، آن مدیر به عنوان «مخل امنیت اقتصادی در حوزه اداری» به مردم معرفی و فوراً برکنار گردد. این کار فرهنگیتر از هر سخنرانی است.
تعیین تکلیف فوری معاونت اقتصادی استانداری
یکی از دلایل اصلی ضعف نظارت و نبود حضور مؤثر در بازار، بلاتکلیفی یکساله در معاونت اقتصادی است. یا حکم قطعی معاونت برای سرپرست فعلی صادر شود تا با اختیار کامل پای کار بیاید، یا هر چه سریعتر فردی توانمندتر، پرتحرکتر و دارای «صدای اعتراض» جایگزین گردد. یک سال سرگردانی برای این پست حساس، یعنی از دست رفتن فرصتها و تداوم ضعف نظارت.
رسانهای کردن مدیران ضعیف، نه فقط متخلفان اقتصادی
همان طور که دستور دادهاید تابلوی تخلف بر سردر واحدهای صنفی متخلف نصب شود و به مردم معرفی شوند، اسامی مدیرانی را که در جلسات سکوت میکنند، از اجرا فرار میکنند و آمارهای غیرواقعی تحویل میدهند، نیز از طریق رسانهها اعلام کنید. مردم کرمانشاه حق دارند بدانند کدام مدیر در خط مقدم مبارزه با گرانفروشی کوتاهی کرده است.شما در پایان جلسه گفتید: «ما خود را خادم این مردم میدانیم؛ مردمی که دشمن تا بن دندان مسلح را پس از ۶۰ شب نبرد سنگین به عقب راندند. امروز ما مدیون و بدهکار این مردم هستیم.»
بله، دقیقاً به خاطر همین دِین بزرگ، مردم از شما انتظار دارند که شفافیت را از درون دستگاه خودتان شروع کنید. اگر مدیر ضعیف و آمارسازی درون سیستم را نادیده بگیرید، تمام آن وعدههای محکم علیه گرانفروشان تبدیل به «گزارشهای کلی»ای میشود که خودتان گفتید نمیپذیرید.
نظر شما