به گزارش کردپرس، دادگاه مربوط به لاهور طالبانی و شماری دیگر از بازداشت‌شدگان پرونده هتل لاله‌زار، به‌دلیل عدم حضور شاکیان به تعویق افتاد.

کردستان 24 نوشت: این جلسه قرار بود روز پنج‌شنبه ۱۷ مه ۲۰۲۶ برگزار شود، اما به هفته آینده موکول شده و اکنون انتظار می‌رود دادگاه در موعد جدید برگزار شود.

یک منبع نیز تأکید کرد که علت اصلی این تعویق، غیبت بافل طالبانی و قباد طالبانی به‌عنوان شاکیان پرونده بوده است.

در شب ۲۲ آگوست ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی سلیمانیه شامل یگان‌های ضدتروریسم، نیروهای امنیتی و کماندو، هتل لاله‌زار را که محل اقامت لاهور طالبانی و همراهانش بود، محاصره کردند. پس از خودداری او از تسلیم شدن، این نیروها به هتل یورش بردند و پس از حدود سه ساعت درگیری، لاهور طالبانی، برادرش پولاد و شماری از نیروهای وابسته به او بازداشت شدند.

در جریان این درگیری، به‌طور رسمی کشته شدن ۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۲۰ نفر اعلام شد.