۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۸

سفر ۲ معاون رئیس‌جمهور به کردستان برای بررسی پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای

سرویس کردستان ـ حمید پورمحمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و عبدالکریم حسین زاده، معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در سفری یک‌روزه به استان کردستان، از چند طرح سرمایه‌گذاری، پروژه اقتصادی، عمرانی و طرح‌های نیمه‌تمام استان بازدید کردند.

به گزارش کرد پرس، برگزاری نشست تخصصی بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های توسعه‌ای کردستان از دیگر برنامه‌های این سفر بود.

در این نشست، وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و سرمایه‌گذاری، روند اجرای طرح‌ها، شرایط استان در دوران جنگ و همچنین اولویت‌بندی و تعیین پروژه‌های شاخص استان مورد بررسی قرار گرفت.

این سفر با هدف تسریع در روند تکمیل پروژه‌های زیرساختی، تقویت سرمایه‌گذاری و بررسی موانع توسعه‌ای استان انجام شد.

بازدید از چند طرح سرمایه گذاری و توسعه ای از جمله تالار نیمه تمام فرهنگ سنندج بخش دیگری از برنامه های این سفر بود.

