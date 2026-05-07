به گزارش کرد پرس، برگزاری نشست تخصصی بررسی ظرفیتها و فرصتهای توسعهای کردستان از دیگر برنامههای این سفر بود.
در این نشست، وضعیت پروژههای نیمهتمام عمرانی و سرمایهگذاری، روند اجرای طرحها، شرایط استان در دوران جنگ و همچنین اولویتبندی و تعیین پروژههای شاخص استان مورد بررسی قرار گرفت.
این سفر با هدف تسریع در روند تکمیل پروژههای زیرساختی، تقویت سرمایهگذاری و بررسی موانع توسعهای استان انجام شد.
بازدید از چند طرح سرمایه گذاری و توسعه ای از جمله تالار نیمه تمام فرهنگ سنندج بخش دیگری از برنامه های این سفر بود.
