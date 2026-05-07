به گزارش کردپرس، پرویز بستانچی در جریان بازدید از واحد شماره ۳ شرکت زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ اروم گوهر دانه در بوکان، آخرین مراحل اجرای این پروژه را مورد بررسی قرار داد.
بستانچی در این بازدید با بیان اینکه توسعه زنجیرههای یکپارچه نقش کلیدی در افزایش بهرهوری و تولید پایدار دارد، اظهار کرد: بهرهبرداری از این واحد علاوه بر افزایش تولید گوشت مرغ، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰۰ نفر و غیرمستقیم برای ۲۰۰ نفر را فراهم میکند و گامی مؤثر در تقویت امنیت غذایی استان خواهد بود.
او با اشاره به فعالیت ۱۰ زنجیره تولید گوشت مرغ در استان افزود: بیش از ۵۲ درصد جوجهریزی مرغ گوشتی آذربایجانغربی توسط این زنجیرهها انجام میشود که نشاندهنده نقش مهم آنها در تأمین پایدار گوشت مرغ است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: شرکت اروم گوهر دانه از مجموعههای فعال و اثرگذار صنعت طیور در آذربایجانغربی محسوب میشود و راهاندازی این واحد جدید، ظرفیت تولید و سطح بهرهوری این زنجیره را بهطور قابل توجهی افزایش خواهد داد.
گفتنی است؛ این واحد که بهعنوان بزرگترین مجتمع پرورش مرغ گوشتی شمالغرب کشور شناخته میشود، پس از افتتاح ظرفیت جوجهریزی زنجیره تولید این شرکت را به ۹ میلیون قطعه در سال افزایش خواهد داد.
نظر شما