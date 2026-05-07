مهلت یک ماهه برای پرداخت معوقات بیمه روستاییان با تخفیف ۴۵ درصدی

به گزارش کرد پرس، حامد قادرمرزی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در راستای حمایت از کشاورزان، روستاییان و عشایر در شرایط دشوار اخیر، افرادی که تاکنون موفق به تکمیل فرآیند پرداخت حق بیمه خود نشده اند، می توانند از امروز تا یک ماه آینده با بهره مندی از تخفیف ۴۵ درصدی نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کنند.

وی افزود: در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵، همزمان با اجرای طرح های حمایتی، حدود ۴۰ هزار نفر از جامعه هدف شامل کشاورزان، روستاییان و عشایر برای دریافت خدمات بیمه ای شناسایی شدند، اما به دلایل مختلف موفق به نهایی کردن فرآیند بیمه خود نشدند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اظهار کرد: این افراد در چهار حوزه خدماتی شامل ثبت نام های جدید، تمدیدی ها و سایر گروه های مشمول، امکان استفاده از این فرصت را دارند و می توانند بدون هیچ وقفه ای خدمات بیمه ای خود را فعال کنند.

قادرمرزی ادامه داد: افرادی که در دوره قبل شناسایی و مشمول دریافت خدمات شده بودند، اکنون می توانند با استفاده از این تخفیف، خدمات بیمه ای خود را به روز کرده و از مزایای آن بهره مند شوند.