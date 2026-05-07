به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در نشست مشترک با مهندس هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بر تکمیل پروژه‌های ملی راهسازی و ریلی استان با اولویت پروژه چهارخطه کردن گردنه پاتاق و تونل‌های آن، راه‌آهن کرمانشاه – اسلام‌آباد غرب، بزرگراه کربلا و جاده زله زرد (محور گیلانغرب به سومار) تأکید کرد و گفت که هیچ مانعی نباید روند اجرایی این پروژه‌ها را متوقف کند.

حبیبی در ابتدای نشست ضمن تشکر از حضور مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در استان و بازدید میدانی از پروژه ها گفت: «حضور شما و پیگیری‌های مستمرتان مایه خیر و برکت برای پروژه‌های استان است و پیشرفت پروژه‌ها با این همکاری تسریع خواهد شد.

استاندار افزود: متاسفانه در برخی پروژه ها مانند راه آهن غرب، وضعیت پیشرفت پروژه مطلوب ما نیست و باید ماشین‌آلات و نیروی انسانی در تمام جبهه‌ها فعال باشند و پروژه‌ها با برنامه زمان‌بندی پیگیری شوند.

وی از تصویب حدود شش همت اعتبار در سفر رئیس جمهور برای قطعه ریلی کرمانشاه به اسلام آباد غرب و تخصیص بخش قابل توجهی از آن خبر داد و در عین حال تاکید کرد: شرکت ساخت مسئولیت دارد عقب‌ماندگی‌های پروژه‌ها را جبران کند و بهره‌برداری قطعه ریلی کرمانشاه – اسلام‌آباد غرب طبق برنامه انجام شود.

وی ادامه داد: تکمیل مسیر ۱.۸ کیلومتری پاتاق تا قبل از اربعین دستور ویژه استان است و تمام تلاش خود را برای بهره‌برداری به موقع انجام می‌دهیم.

حبیبی تأکید کرد: تکمیل جاده زله زرد در محور گیلان غرب به سومار نیز باید با اولویت ویژه دنبال شود تا رفاه و امنیت تردد مردم حفظ شود.

استاندار افزود: کیفیت و سرعت اجرای پروژه‌ها باید همزمان رعایت شود و هیچ پروژه‌ای نباید به دلیل مشکلات اداری یا کمبود منابع متوقف شود.

حبیبی تصریح کرد: در پروژه‌های تقاطع و محورهای مهم مانند قزانچی و کنگاور – نهاوند، باید وضعیت پروژه ها از حالت راکد کنونی خارج شود و برنامه‌ها طبق زمان‌بندی اجرا شوند.

وی افزود: در مجموع با پیگیری های صورت گرفته پروژه‌های ملی استان جان تازه‌ای گرفته‌اند و این پیشرفت نتیجه هماهنگی و پیگیری مدیران و تیم اجرایی است.

حبیبی بیان کرد: در محورهای پر تردد و حساس، مانند مسیر اربعین و مرز سومار، هیچ توقفی قابل قبول نیست و باید پروژه‌ها با سرعت و دقت ادامه یابند.

استاندار تاکید کرد: پیگیری روزانه پروژه‌ها و حضور میدانی در کارگاه‌ها باعث افزایش سرعت و کاهش مشکلات احتمالی خواهد شد.

وی افزود: هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط و پیمانکاران ادامه دارد تا اطمینان حاصل شود پروژه‌ها طبق استاندارد ملی اجرا و به بهره‌برداری برسند.

حبیبی در پایان با بیان اینکه به صورت مستمر و میدانی، وضعیت پیشرفت طرح‌ها را بررسی می کنیم، گفت: « پیمانکاران موظف به پیگیری دقیق برنامه زمان‌بندی هستند. هدف ما این است که کرمانشاه به استانداردهای ملی در زیرساخت‌های راهسازی و ریلی برسد و مردم در اسرع وقت از پروژه‌ها بهره‌مند شوند.