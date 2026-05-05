۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۳

عامل رسیدساز جعلی دستگیر شد/اعتراف به ۱۴ فقره کلاهبرداری

سرویس کردستان - مرکز اطلاع رسانی پلیس استان کردستان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با استفاده از ترفند «رسیدساز جعلی» اقدام به ۱۴ فقره کلاهبرداری در سطح استان کرده بود.

به گزارش کرد پرس، مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد: «در پی دریافت گزارش های مردمی درباره افزایش کلاهبرداری با این شگرد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس فتا قرار گرفت».

در ادامه این گزارش آمده است: «مأموران پلیس فتا با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، متهم سابقه دار را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند».

پلیس اعلام کرد: «متهم در تحقیقات به ۱۴ فقره کلاهبرداری از طریق ارائه رسید جعلی اعتراف کرده و اموال مالباختگان نیز کشف و به آنان بازگردانده شده است».

مرکز اطلاع رسانی پلیس استان با تأکید بر تداوم رسیدگی به این پرونده تاکید کرد: «تحقیقات همچنان ادامه دارد و از شهروندانی که به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند، درخواست می شود برای پیگیری موضوع به پلیس فتا مراجعه کنند».

