عامل رسیدساز جعلی دستگیر شد/اعتراف به ۱۴ فقره کلاهبرداری

به گزارش کرد پرس، مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد: «در پی دریافت گزارش های مردمی درباره افزایش کلاهبرداری با این شگرد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس فتا قرار گرفت».

در ادامه این گزارش آمده است: «مأموران پلیس فتا با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، متهم سابقه دار را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند».

پلیس اعلام کرد: «متهم در تحقیقات به ۱۴ فقره کلاهبرداری از طریق ارائه رسید جعلی اعتراف کرده و اموال مالباختگان نیز کشف و به آنان بازگردانده شده است».

مرکز اطلاع رسانی پلیس استان با تأکید بر تداوم رسیدگی به این پرونده تاکید کرد: «تحقیقات همچنان ادامه دارد و از شهروندانی که به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند، درخواست می شود برای پیگیری موضوع به پلیس فتا مراجعه کنند».