حجم آب دریاچه ارومیه به ۳.۲ میلیارد مترمکعب رسید

به گزارش کردپرس، مجید رستگاری، در نشست شورای راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه که در سالن آرتمیای دانشگاه ارومیه برگزار شد با اشاره به پر شدگی ۱۰۰درصدی تالاب‌های استان اظهارکرد: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۴۱۰ میلی‌متر بارش در این استان ثبت شده که این میزان نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

او با اشاره به اهمیت لایروبی‌ در مسیر دریاچه افزود: برای لایروبی مسیرهای منتهی به دریاچه ارومیه ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود که ۴۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

رستگاری از پایش انهار و سردهنه‌ها خبر داد و گفت: بیش از ۳ برابر نسبت به سال گذشته در این زمینه پایش صورت گرفته است همچنین انتقال بین حوضه‌ای با حداکثر دبی تونل رهاسازی از دیگر اقداماتی است که در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی یادآورشد: با توجه به اینکه ۹۰ درصد مصارف آب در این استان مربوط به حوزه کشاورزی است، گفت: ترویج و فرهنگ‌سازی برای کاهش راندمان مصرف آب بسیار مهم است.