به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در اولین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری که در محل سالن شهدای گمنام برگزار شد، گفت: در جنگ تحمیلی سوم همواره قرارگاه اقتصادی استان با انجام اقدامات قابل قبولی در حوزه تامین و تهیه کالاهای اساسی و مدیریت نقدینگی تشکیل شد و تصمیمات خوبی در راستای نیاز شهروندان در حوزه مالی اتخاذ شد.

وی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی استان پرداخت تسهیلات را بدون وقفه انجام دهد و هیچ توجیهی در شرایط جنگی و غیره قابل قبول نیست، افزود: عملکرد بانک‌ها از تاریخ ۹ اسفند سال گذشته تا ۱۹ فروردین امسال به تفکیک میزان پرداختی‌ها اعلام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان با بیان اینکه عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به تفکیک بانک‌ها باید مشخص و اعلام شود، اظهار کرد: عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز تا پایان ماه جاری بایستی ارائه شود.

ازهاری با تاکید بر اینکه سیستم بانکی استان در خصوص پرداخت تسهیلات مصوب سفر رییس جمهور تلاش بیشتری داشته باشند و اقدامات خود را اعلام کنند، ادامه داد: عملکرد ضعیف بانک‌ها در این زمینه پذیرفته نیست و پرداختی‌ها تا پایان سال انجام شود فلذا اگر لازم باشد با مدیران عامل در سطح کشور مکاتبه خواهد شد و اگر مشکلی بود از طریق سلسله مراتب پیگیری شود.

وی با اشاره به جزء ۷-۲ بند ب تبصره ۱۵ به تفکیک دستگاه، یادآور شد: تا پایان خرداد جاری باید جذب ۱۰۰ درصدی داشته باشیم و به صورت هفتگی وضعیت عملکرد بانک‌ها ارائه شود.

ارائه عملکرد ۲ سال اخیر بانک رسالت از دیگر مواردی بود که این مقام مسئول به آن اشاره کرد و بیان کرد: متاسفانه عملا این بانک وجود خارجی ندارد و عملکرد آن مناسب نیست و قطعا عملکرد استان در پرداخت تسهیلات را کاهش داده و نیازمند تمهیدی برای وضعیت نهایی آن است.