به گزارش کردپرس، رضا رحمانی یکشنبه ۱۳ اردیبهشت در نشست شورای راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه که با حضور مدیرانی از آذربایجان شرقی در سالن آرتمیای دانشگاه ارومیه برگزار شد با اشاره به بهبود نسبی شرایط دریاچه ارومیه نسبت به ۲ سال گذشته، تصریح کرد: از دانشگاه‌ها و اساتید درخواست می‌شود عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت این پهنه آبی را تحلیل و بررسی کنند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به فراهم بودن شرایط مناسب برای افزایش ورودی آب به دریاچه ارومیه، افزود: تا کنون ۲۳ نوبت عملیات بارورسازی ابرها انجام شده است و در صورت مدیریت صحیح منابع و کاهش مصرف آب به‌ویژه در بخش کشاورزی، امسال می‌تواند نقطه آغاز احیای این دریاچه باشد.

رحمانی، مسیرگشایی ورودی‌های آب به دریاچه را از اقدامات مؤثر دولت دانست و خاطرنشان‌کرد: با همکاری دستگاه‌های مختلف، مسیرهای انتقال آب بازگشایی شد و این اقدام در افزایش ورودی آب از زرینه‌رود، سیمینه‌رود، باراندوز و نازلو به دریاچه ارومیه نقش مهمی داشته است.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت لایروبی ورودی‌های آب خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها باید برای لایروبی مسیرها بسیج شوند چرا که وضعیت فعلی دریاچه نتیجه همین اقدامات است.

رحمانی، سیاست اصلی مدیریت منابع آب را تکمیل ذخایر آب شرب سدها دانست و افزود: سدهای تأمین آب شرب باید معادل مصرف دو سال استان ذخیره داشته باشند در این راستا اکنون اغلب سدها با بیش از ۹۰ درصد ظرفیت پر شده‌اند.

وی، مدیریت مصرف آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی را شرط اصلی احیای پایدار دریاچه ارومیه دانست و گفت: تا زمانی که مصرف آب کشاورزی حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا نکند، احیای دریاچه ارومیه دشوار خواهد بود.

استاندار آذربایجان‌غربی از احیای تالاب‌های استان در سال جاری خبر داد و افزود: توسعه باغات و کنترل چاه‌ها باید جدی گرفته شود.

رحمانی همچنین بر نقش رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و اساتید در ترویج الگوی صحیح کشت تأکید کرد و گفت: همه باید برای فرهنگ‌سازی و آموزش در حوزه مدیریت منابع آب پای کار بیایند.