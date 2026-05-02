به گزارش کردپرس، حاکم ممکان در دیدار با وزیر صمر، با طرح مجموعه‌ای از مطالبات در ٣سطح شهرستانی، استانی و ملی، بر لزوم نگاه متوازن وزارت صمت به توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: در بخش شهرستانی، ظرفیت‌های مغفول‌مانده ارومیه در حوزه صنعت و تجارت، وجود دارد لذا خواستار تسریع در تعیین تکلیف واحدهای صنعتی نیمه‌فعال، حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ و رفع موانع تولید در شهرک‌های صنعتی هستیم.

او تأکید کرد: نبود زیرساخت‌های کافی و مشکلات تأمین مواد اولیه، بخشی از توان تولیدی منطقه را بلااستفاده گذاشته است.

ممکان در سطح استانی نیز با اشاره به جایگاه مرزی آذربایجان‌غربی، توسعه صادرات، فعال‌سازی پایانه‌های مرزی و ایجاد مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاران را ضروری دانست و افزود: این استان می‌تواند به یکی از قطب‌های تجارت منطقه‌ای تبدیل شود، مشروط بر آنکه سیاست‌های وزارت صمت به‌صورت هدفمند به سمت استان‌های مرزی هدایت شود.

نحوه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی نیازمند بازنگری جدی است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه، به مسائل ملی پرداخت و با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام توزیع و قیمت‌گذاری کالاها، گفت: اگرچه در تأمین کالاهای اساسی کمبودی گزارش نمی‌شود، اما نحوه قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار نیازمند بازنگری جدی است.

ممکان همچنین بر ضرورت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تسهیل واردات مواد اولیه، حمایت از صنایع پیشران و تقویت نظام تأمین مالی تولید تأکید کرد و افزود: بدون حل مشکلات نقدینگی و بانکی، جهش تولید محقق نخواهد شد.

نماینده ارومیه در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت برنامه‌ریزی برای شرایط پساجنگ و تاب‌آوری اقتصادی کشور اشاره کرد و خواستار تدوین نقشه راه جامع برای صنعت و تجارت شد./