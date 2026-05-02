معلم ستون پنهان توسعه؛ ضرورت بازآفرینی نظام آموزشی

کردپرس- روز معلم، اگر قرار است فراتر از یک مراسم نمادین باشد، باید بهانه‌ای برای بازاندیشی جدی در ساماندهی نظام آموزشی و وضعیت معیشتی و حرفه‌ای معلمان باشد.

آموزش زیربنای هر تحول پایدار

هیچ اصلاح اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی بدون یک نظام آموزشی کارآمد به ثمر نمی‌رسد. آموزش و پرورش جایی است که «آینده» در آن طراحی می‌شود. اما طراحی آینده، نیازمند ساختاری منسجم، هدفمند و به‌روز است. نظام آموزشی زمانی می‌تواند پاسخگوی نیازهای عصر جدید باشد که از حافظه‌محوری فاصله بگیرد و به سمت پرورش مهارت‌های تفکر، خلاقیت، حل مسئله و سواد رسانه‌ای حرکت کند.

در چنین سیستمی، معلم دیگر صرفاً انتقال‌دهنده محتوا نیست، بلکه طراح تجربه یادگیری است. این تغییر نقش، بدون بازتعریف جایگاه معلم در سیاست‌گذاری‌ها امکان‌پذیر نیست.

چالش‌های ساختاری نظام آموزشی

بر کسی پوشید نیست با وجود زحمات بی دریغ معلمان و برنامه های آمورش و پرورش، نظام‌ آموزشی در ایران ، با مشکلاتی مزمن است، از جمله این مشکلات می توان، تمرکزگرایی بیش از حد که خلاقیت معلم را محدود می‌کند، محتوای درسی قدیمی و غیرکاربردی، ارزیابی‌های مبتنی بر آزمون‌های حافظه‌محور و کمبود امکانات آموزشی و نابرابری منطقه‌ای را بر شمرد. این چالش‌ها، نه‌تنها کیفیت یادگیری را کاهش می‌دهند، بلکه انگیزه معلمان را نیز تضعیف می‌کنند. معلمی که در چارچوب‌های خشک و ناکارآمد گرفتار است، نمی‌تواند نقش الهام‌بخش خود را به‌خوبی ایفا کند.

معیشت معلم، مسئله‌ای فراتر از اقتصاد

یکی از اساسی‌ترین موضوعاتی که در بحث آموزش مطرح می‌شود، وضعیت اقتصادی معلمان است. حقوق و مزایای ناکافی و فشارهای معیشتی، تأثیر مستقیمی بر کیفیت آموزش دارد. معلمی که دغدغه تأمین نیازهای اولیه زندگی را دارد، چگونه می‌تواند با تمرکز و انگیزه به پرورش نسل آینده بپردازد؟

اما مسئله فقط عدد حقوق نیست؛ بلکه کرامت حرفه‌ای معلم است. در بسیاری از کشورها، معلمی جزو مشاغل پرپرستیج محسوب می‌شود و بهترین استعدادها به سمت آن جذب می‌شوند. این جایگاه، نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری هوشمندانه در حوزه آموزش است.

ضرورت ارتقای جایگاه حرفه‌ای معلم

برای بهبود وضعیت آموزش، باید به معلم به‌عنوان یک «حرفه تخصصی» نگاه کرد، نه صرفاً یک شغل اجرایی. این امر مستلزم اقداماتی همچون، بهبود نظام جذب و تربیت معلم، آموزش‌های ضمن خدمت مستمر و کاربردی، ایجاد مسیرهای رشد شغلی و ارتقای حرفه‌ای، مشارکت دادن معلمان در تصمیم‌گیری‌های آموزشی است. وقتی معلم احساس کند که صدایش شنیده می‌شود و در سرنوشت نظام آموزشی نقش دارد، انگیزه و تعهد او به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

عدالت آموزشی؛ رسالتی ناتمام

یکی از مهم‌ترین اهداف هر نظام آموزشی، تحقق عدالت است. اما واقعیت این است که شکاف‌های آموزشی، چه از نظر امکانات و چه از نظر کیفیت تدریس، همچنان وجود دارد. در مناطق محروم، معلمان با کمترین امکانات، بیشترین مسئولیت را بر دوش دارند. این وضعیت، نیازمند سیاست‌های حمایتی جدی و هدفمند است.

عدالت آموزشی تنها به معنای دسترسی برابر به مدرسه نیست؛ بلکه به معنای دریافت آموزش باکیفیت برای همه دانش‌آموزان است. و این هدف، بدون حمایت واقعی از معلمان در سراسر کشور، دست‌یافتنی نیست.

فناوری، فرصت یا تهدید؟

ورود فناوری به آموزش، اگرچه فرصت‌های بی‌نظیری ایجاد کرده، اما چالش‌هایی نیز به همراه داشته است. در دوران آموزش مجازی، نقش معلم بیش از پیش برجسته شد. مشخص شد که هیچ پلتفرمی نمی‌تواند جایگزین ارتباط انسانی و هدایت‌گری معلم شود.

با این حال، برای بهره‌گیری مؤثر از فناوری، باید معلمان را به ابزارها و مهارت‌های لازم مجهز کرد. توانمندسازی دیجیتال معلمان، یکی از ضروریات آموزش در قرن بیست‌ویکم است.

روز معلم، از نماد تا اقدام

بزرگداشت روز معلم، زمانی معنا پیدا می‌کند که به تغییرات واقعی منجر شود. تقدیر زبانی، هرچند ارزشمند است، اما کافی نیست. آنچه معلمان نیاز دارند، سیاست‌های پایدار، حمایت‌های عملی و نگاه راهبردی به آموزش است.

اگر قرار است آینده‌ای بهتر داشته باشیم، باید از امروز برای آن سرمایه‌گذاری کنیم؛ و این سرمایه‌گذاری، از کلاس درس آغاز می‌شود. جایی که معلم، با دستانی شاید خالی، اما دلی سرشار از امید، در حال ساختن فردایی است که همه ما در آن زندگی خواهیم کرد.

روز معلم یادآور یک حقیقت ساده اما عمیق است: هیچ جامعه‌ای فراتر از کیفیت معلمانش پیش نخواهد رفت.

منصور اولی-* کارشناس رسانه