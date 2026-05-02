۱۲۶ مدرسه کردستان در جنگ آسیب دید

به گزارش کرد پرس، سیدفواد حسینی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: آسیب های وارد شده به مدارس شامل ترک سقف و دیوار، شکستن شیشه ها و در برخی موارد تخریب کامل بوده است.

وی با تأکید بر مغایرت حمله به مراکز آموزشی با قوانین بین المللی، افزود: هدف قرار دادن مدارس و دانش آموزان خلاف تعهدات و کنوانسیون های بین المللی است اما متأسفانه این اصول از سوی عاملان این اقدامات رعایت نشده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به پیامدهای تعطیلی مدارس، اظهار کرد: غیرحضوری شدن آموزش به طور طبیعی بر کیفیت یادگیری تأثیر می گذارد، اما در شرایط بحرانی، استفاده از آموزش مجازی برای حفظ سلامت دانش آموزان اجتناب ناپذیر است.

حسینی همچنین از پایین تر بودن سرانه فضای آموزشی استان نسبت به میانگین کشوری خبر داد و ادامه داد: سرانه فضای آموزشی در کردستان ۴.۸ مترمربع است، در حالی که این رقم در سطح کشور ۵.۵ مترمربع برآورد می شود.

وی یادآور شد: در سال گذشته ۱۷۱ پروژه آموزشی در استان به بهره برداری رسید و برای سال جاری نیز اجرای ۱۸۹ پروژه جدید در دستور کار قرار دارد.

اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان به فضاهای آموزشی کردستان

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین از اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه فضاهای آموزشی استان خبر داد و بیان کرد: این میزان اعتبار موجب شتاب گیری اجرای پروژه های عمرانی آموزشی شده است.

حسینی گفت: سال گذشته برای نخستین بار چنین اعتباری به استان اختصاص یافت که نقش مهمی در گسترش زیرساخت های آموزشی داشته است.

وی با اشاره به مشارکت خیران مدرسه ساز، افزود: خیران در توسعه فضاهای آموزشی همکاری بسیار خوبی دارند و نمونه های موفق این مشارکت را می توان در شهرهای سقز و دیواندره مشاهده کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر اهمیت کیفیت آموزش، اظهار کرد: در کنار توسعه زیرساخت ها، ارتقای کیفیت آموزشی نیز در دستور کار قرار دارد و در همین راستا طرح توانمندسازی معلمان اجرا شده است.

حسینی با گرامیداشت هفته معلم، ادامه داد: معلمان به عنوان موتور محرکه نظام آموزشی، نقش اساسی در پیشرفت جامعه دارند و باید جایگاه آنان همواره مورد توجه و تکریم قرار گیرد.