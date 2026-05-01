۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۷

ماهسون قرمزگل: فساد و نابرابری اقتصادی زندگی کارگران را تحت فشار گذاشته است

سرویس ترکیه - ماهسون قرمزگل با انتشار پیامی انتقادی در شبکه‌های اجتماعی، از تأثیر فساد و بی‌عدالتی اقتصادی بر زندگی میلیون‌ها کارگر سخن گفت.

به گزارش کردپرس، ماهسون قرمزگل، خواننده و کارگردان سرشناس کُرد، با انتشار پیامی به مناسبت یکم ماه می، روز جهانی کارگر، به وضعیت دشوار معیشتی کارگران واکنش نشان داده و از فساد اقتصادی در ترکیه انتقاد کرد.

او در این پیام تأکید کرد که فسادهای صورت‌گرفته توسط «گروهی اندک» موجب شده فشارهای اقتصادی بر دوش میلیون‌ها کارگر و زحمتکش سنگینی کند و شرایط زندگی آنان بیش از پیش دشوار شود.

ماهسون قرمزگل نوشت:

«به‌خاطر فسادهایی که عده‌ای اندک مرتکب شده‌اند، میلیون‌ها کارگر دیگر قادر به تأمین معیشت خود نیستند. این نظام دزدی، ارزش عرق جبین را کاهش داد و کشور را فقیرتر کرد.

روز یکم ماه می، روز کار و همبستگی را از صمیم قلب به همه کارگران تبریک می‌گویم. آرزو دارم روزی فرا برسد که فساد به‌طور کامل پایان یابد و یکم ماه می هایی را با هم تجربه کنیم که در آن، کار و تلاش واقعاً ارزشمند شمرده شود.»

همزمان با این پیام، بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده دنیای هنر نیز با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی، روز کارگر را گرامی داشتند و بر اهمیت کار، تلاش و همبستگی تأکید کردند.

از جمله تورکان شورای کارگردان و بازیگر پیشکسوت سینمای ترکیه با اشاره به ارزش کار گفت: «عرق جبین مقدس‌ترین ارزش است.» کنعان دوغولو نیز با تبریک این روز، از تمامی کسانی که با کار و تولید به آینده شکل می‌دهند قدردانی کرد.

در ادامه، چهره‌هایی مانند چاغلا شیکل، ارول اویگین، توبا بویوک‌اوستون و دنیز اوغور نیز با انتشار پیام‌هایی، بر اهمیت کار و همبستگی اجتماعی تأکید کردند.

