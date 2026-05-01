به گزارش کردپرس، تولای حاتم‌اوغولاری، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، در سخنرانی خود در تجمع اول ماه می در شهر وان، تمرکز ویژه‌ای بر تحولات خاورمیانه و خطر گسترش جنگ در منطقه داشت.

او با اشاره به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه گفت: منطقه بار دیگر به میدان رقابت قدرت‌های جهانی تبدیل شده و این وضعیت می‌تواند به یک بحران فراگیر منجر شود. به گفته او، تنش‌های مرتبط با ایران، نقش آمریکا و اسرائیل و درگیری‌های جاری، همگی در چارچوب رقابت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی قابل درک هستند.

حاتم‌اوغولاری تأکید کرد که این جنگ‌ها بخشی از رقابت میان قدرت‌های سرمایه‌داری برای عبور از بحران‌های خود است و نتیجه آن برای مردم منطقه چیزی جز فقر، ناامنی، افزایش قیمت‌ها و مهاجرت نیست. او افزود که کشورهای منطقه از جمله ایران، ترکیه و عراق به‌طور مستقیم تحت تأثیر این بی‌ثباتی قرار دارند.

او با مقایسه وضعیت خاورمیانه با جنگ روسیه و اوکراین هشدار داد که همان‌گونه که اروپا وارد یک جنگ فرسایشی شده، خاورمیانه نیز در معرض درگیری‌های گسترده‌تر قرار دارد که می‌تواند پیامدهای طولانی‌مدت داشته باشد.

این سیاستمدار با تأکید بر اینکه مردم بهای اصلی این جنگ‌ها را می‌پردازند، گفت: «هزینه این درگیری‌ها را به مردم تحمیل می‌کنند؛ از کردها و عرب‌ها گرفته تا مردم ترکیه و ایران.»

حاتم‌اوغولاری در ادامه با اشاره به تجربه مقاومت در کردستان سوریه، آن را نمونه‌ای از ایستادگی مردم در برابر جنگ و بی‌ثباتی دانست و از مردم این منطقه ابراز همبستگی کرد.

او راه‌حل این وضعیت را تشکیل «ائتلاف صلح میان مردم» دانست و تصریح کرد: «در برابر ائتلاف جنگ، تنها راه، ائتلاف صلح است. باید یک جنبش صلح‌طلب بین‌المللی در سراسر جهان شکل بگیرد.»

حاتم‌اوغولاری همچنین به پیامدهای اقتصادی جنگ برای منطقه اشاره کرد و گفت که افزایش تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید مردم در کشورهای مختلف، از جمله ایران، تا حدی تحت تأثیر همین تنش‌ها و درگیری‌هاست.

او در پایان تأکید کرد که بدون شکل‌گیری همبستگی میان ملت‌ها، امکان عبور از بحران‌های فعلی وجود ندارد و صلح پایدار تنها از مسیر همکاری و همگرایی مردم به دست خواهد آمد.