۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۰:۴۷

سارقان خودرو در مهاباد دستگیر شدند

سارقان خودرو در مهاباد دستگیر شدند

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی مهاباد از دستگیری ٣سارق حرفه‌ای خودرو در این شهرستان خبر داد.

به گزارش کردپرس، سرهنگ امیررضا رسولیان اظهار کرد: در پی چندین فقره سرقت خودرو در مهاباد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی سارقان حرفه‌ای را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی ضربتی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس مهاباد اضافه کرد: سارقان در مواجهه با دلایل و مستندات پلیس به پنج فقره سرقت خودرو اعتراف کرد و خودروهای کشف شده تحویل مالباختگان داده شد.

وی با اشاره به اینکه متهمین پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شد، گفت: شهروندان برای جلوگیری از سرقت خودرو از اقدامات ایمنی و تمهیدات لازم از جمله قفل فرمان، قفل پدال و سوییچ مخفی استفاده کنند و در صورت امکان خودروهای خود را در پارکینگ‌های مجاز نگه‌ دارند.

سرهنگ رسولیان تاکید کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 2795137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha