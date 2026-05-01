سارقان خودرو در مهاباد دستگیر شدند

به گزارش کردپرس، سرهنگ امیررضا رسولیان اظهار کرد: در پی چندین فقره سرقت خودرو در مهاباد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی سارقان حرفه‌ای را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی ضربتی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس مهاباد اضافه کرد: سارقان در مواجهه با دلایل و مستندات پلیس به پنج فقره سرقت خودرو اعتراف کرد و خودروهای کشف شده تحویل مالباختگان داده شد.

وی با اشاره به اینکه متهمین پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شد، گفت: شهروندان برای جلوگیری از سرقت خودرو از اقدامات ایمنی و تمهیدات لازم از جمله قفل فرمان، قفل پدال و سوییچ مخفی استفاده کنند و در صورت امکان خودروهای خود را در پارکینگ‌های مجاز نگه‌ دارند.

سرهنگ رسولیان تاکید کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.