رییس کل دادگستری آذربایجان غربی: با گرانفروشی و احتکار به شدت برخورد شود

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی گفت: امنیت اقتصادی و روانی مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و چنانچه افرادی بخواهند از وضعیت زمان جنگ سوء استفاده و با احتکار یا گرانفروشی، معیشت مردم را با مشکل مواجه کنند یقیناً با برخوردهای قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.

او تاکید کرد: علیرغم اینکه کالاها و ارزاق ضروری مردم به خوبی تامین شده و بازار با هیچ گونه کمبودی مواجه نیست ولی عده‌ای فرصت طلب بدون دلیل نسبت به افزایش قیمت برخی کالاها مبادرت نموده‌اند که لازم است با تحلیل دقیق قیمت‌ها موضوع گرانی بررسی و چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد برخوردهای قضایی معمول گردد.

