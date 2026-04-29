فرهاد اتروشی: حزب دمکرات مانع بازگشت حلبوسی به ریاست پارلمان نبود

به گزارش کردپرس، فرهاد اتروشی، نایب دوم رئیس پارلمان عراق، اعلام کرد که حزب دمکرات کردستان مانعی برای بازگشت محمد حلبوسی به ریاست پارلمان نبوده است.

وی در گفت‌وگو با شبکه «الرابعة» گفت: اگر چارچوب هماهنگی بر سر بازگشت حلبوسی به ریاست پارلمان عراق به توافق می‌رسید، او دوباره به این سمت بازمی‌گشت.

اتروشی افزود: حتی اگر حزب دمکرات کردستان نیز در این خصوص وتو اعمال می‌کرد، باز هم حلبوسی به ریاست پارلمان بازمی‌گشت؛ همان‌طور که در موضوعاتی مانند انتخاب رئیس‌جمهور و تعیین فرمانده کل نیروهای مسلح و چندین مسئله دیگر چنین روندی طی شده است.

وی با اشاره به ترکیب پارلمان عراق تأکید کرد که اکثریت پارلمان در اختیار همان جریان‌هاست و مطرح کردن این موضوع که حزب دمکرات مانع بازگشت حلبوسی شده، صرفاً بهانه‌جویی است.

نایب دوم رئیس پارلمان عراق همچنین اشاره کرد: چرا به این موضوع اشاره نمی‌شود که حزب دمکرات نقش اصلی را در انتخاب حلبوسی به عنوان رئیس پارلمان در دوره گذشته ایفا کرده است؛ به‌طوری که مسعود بارزانی از حامیان اصلی او برای رسیدن به این سمت بود.