مقام حزب دمکرات: به دستور بارزانی، هیچ کادری از حزب حق توهین و افترا در فضای مجازی را ندارد

به گزارش کردپرس، آری هرسین، عضو شورای رهبری حزب دمکرات کردستان، در سخنانی صریح خطاب به اعضا و طرفداران حزب دمکرات کردستان، بر مرز میان نقد سازنده و تخریب شخصیت تأکید کرد.

وی بیان کرد که بر اساس اصول حزبی، هیچ کادری حق ندارد در جریان‌های رسانه‌ای که هدفشان هتک حرمت مردم است، مشارکت کند.

آری هرسین در این باره گفت:​ «من می‌توانم از دیدگاه شما نقد کنم، اما حق ندارم به شخصیت شما بی‌احترامی کنم؛ چرا که این کار نقض آزادی است. مسئله توهین و بی‌احترامی به هیچ عنوان در مکتب بارزانی جایگاهی ندارد و کسانی که چنین می‌کنند باید به مسیر اصلی بازگردند.»

با وجود این موضع‌گیری و اشاره به دستور مسعود بارزانی مبنی بر پرهیز از سوءاستفاده از شبکه‌های اجتماعی، برخی صداهای منتقد حاکی از عملکرد متفاوت رسانه‌های وابسته به این حزب است.

​برخی روزنامه‌نگاران با انتقاد از وضعیت موجود معتقدند اگر دوری از توهین، تصمیم قطعی رهبری حزب دمکرات است، پس رسانه‌ها و پیج‌های منتسب به حزب دمکرات نخستین نهادهایی هستند که آن را نقض می‌کنند.

به باور این منتقدان، برخی از این رسانه‌ها با بهره‌گیری از منابع عمومی، اقدام به شکستن کرامت نویسندگان، روشنفکران و جوانان مستعد می‌کنند.

​همچنین گزارش‌هایی مبنی بر استفاده از تکنولوژی‌های نوین مانند هوش مصنوعی و فتوشاپ برای تخریب اعتبار و چهره دختران و پسران صاحب‌نظر منتشر شده است. این رفتارها که عمدتاً علیه افراد دارای دیدگاه متفاوت یا بدون پشتوانه سیاسی صورت می‌گیرد، تحت عنوان «ترور معنوی» توصیف شده که با پیام‌های رسمی و اخلاقی حزب دمکرات همخوانی ندارد.