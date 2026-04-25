آغاز ثبت سفارش کتب درسی دانش آموزان میان پایه در کردستان؛ مهلت تا پایان خرداد

سرویس کردستان - معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش کردستان از آغاز ثبت سفارش کتب درسی برای دانش آموزان میان پایه خبر داد و گفت: اولیا تا پایان خردادماه برای ثبت نام فرصت دارند.

به گزارش کرد پرس، هیرش رضایی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: سامانه ثبت سفارش کتب درسی برای دانش آموزان میان پایه فعال شده و فرآیند ثبت نام آغاز شده است.

وی افزود: این طرح شامل دانش آموزان پایه های دوم تا ششم ابتدایی، پایه های هفتم و هشتم متوسطه اول و همچنین پایه های یازدهم و دوازدهم متوسطه دوم می شود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر لزوم تسریع در ثبت سفارش، اظهار کرد: اولیای دانش آموزان تا ۳۱ خردادماه فرصت دارند نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند و توصیه می شود این کار را به روزهای پایانی موکول نکنند.

رضایی ادامه داد: ثبت سفارش کتب درسی برای دانش آموزان ورودی پایه ها نیز از ششم تیرماه آغاز خواهد شد.

