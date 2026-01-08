اعتصاب در مناطق کردنشین در اعتراض به وضعیت اقتصادی 

به گزارش کردپرس، مغازه داران در شهرهای مهم استان های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و بخش هایی از ایلام روز پنجشنبه با بستن مغازه های خود اعتراض خود را نسبت به مسایل معیشتی و گرانی ارز و طلا اعلام کردند.

این اعتصاب در پی گسترش اعتراضات اصناف در کشور رخ داد.

بازاریان همانند بازاریان کشور بارها اعلام کرده اند اعتراض شان به مسایل اقتصادی است بازاریان کردستان اعتراض خود را با بستن مغازه ها اعلام داشتند تا لحظه مخابره خبر شهرهای مذکور در اعتصاب بوده و نا آرامی روی نداده است.