اعتراضات در مینیاپولیس آمریکا پس از کشته شدن یک زن توسط مامور مهاجرت

به گزارش کرد پرس، به نقل از خبرگزاری ها، اعتراضات به کشته‌شدن این زن به سرعت از مینیاپولیس به نیویورک، شیکاگو، سیاتل و شهرهای مختلف آمریکا سرایت کرد. اقدام خشونت آمیز مامور مهاجرت بار دیگر بحث‌های تندی را درباره خشونت پلیس و لزوم اصلاحات ساختاری در سیستم قضایی و انتظامی آمریکا برانگیخته است.

معترضان با تجمع در خیابان‌ها و سردادن شعارهایی در محکومیت رفتارهای تبعیض‌آمیز و استفاده افراطی از زور، خواهان شفافیت کامل در تحقیقات و برقراری عدالت برای قربانی این حادثه هستند. در یکی از مرکز تجمعات پرچم آمریکا توسط معترضان در مینیاپولیس به آتش کشیده‌ شد.

«رنه نیکول مک‌لین گود»، مادر 37 ساله سه فرزند، صبح چهارشنبه در حالی که پشت فرمان خودروی خود در یک محله مسکونی در مرکز شهر مینیاپولیس بود، در مقابل چشمان یکی از اعضای خانواده‌اش از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

مقامات دولت ترامپ، از جمله کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، این حادثه را «اقدام تروریسم داخلی» علیه ماموران اداره مهاجرت و گمرک توسط زنی توصیف کردند که سعی داشت آنها را زیر بگیرد و با وسیله نقلیه خود به آنها کوبید.

اما جیکوب فری، شهردار مینیاپولیس، این روایت را «بی‌اساس» خواند و گفت که این روایت با فیلم ویدئویی این حادثه همخوانی ندارد.

شهردار گفت: «آنها همین الان هم سعی دارند این را به عنوان یک اقدام دفاع از خود جلوه دهند. من که خودم ویدیو را دیده‌ام، می‌خواهم مستقیماً به همه بگویم که این مزخرف است.»

او از استقرار بیش از 2 هزار افسر فدرال در شهرهای مینیاپولیس و سنت پال به عنوان بخشی از عملیات سرکوب مهاجران انتقاد کرد.

فری با درخواست از ماموران مهاجرت برای ترک محل گفت: «کاری که آنها انجام می‌دهند، ایجاد امنیت در آمریکا نیست. کاری که آنها انجام می‌دهند، ایجاد هرج و مرج و بی‌اعتمادی است.»