یک کارمند شهرداری و یک عضو شورای شهر سقز بازداشت شدند

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام سیدحسین حسینی به خبرنگاران گفت: با صدور دستورات قضایی در دادسرای شهرستان سقز و اقدامات اطلاعاتی و نظارتی ضابطین نهادهای امنیتی، تاکنون در دو مرحله از روند رسیدگی به پرونده فساد اداری و مالی در شهرداری و شورای اسلامی شهر سقز، ۲ نفر از متهمین بازداشت، ۳ نفر از متهمین با صدور قرار تامین متناسب آزاد و تعدادی دیگر از متهمین نیز به دادسرای شهرستان احضار شده‌اند.

وی اظهار کرد: صیانت از حقوق بیت‌المال و حقوق عمومی شهروندان، مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی و پاکسازی بسترهای فساد در مدیریت شهری همواره مورد تاکید دستگاه قضایی استان بوده و کشف و رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی و تخلفات اداری، علیرغم شرایط جنگی و محدودیت‌های ناشی از وضعیت اخیر کشور، با جدیت در دستور کار قرار دارد.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی افزود: تحقیقات تا روشن شدن ابعاد مختلف پرونده و شناسایی تمامی افراد دخیل ادامه خواهد یافت و روند رسیدگی به پرونده صرفاً به افراد بازداشت‌شده محدود نخواهد بود و در صورت احراز تخلف، سایر اشخاص در بخش‌ها و ادارات مرتبط نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.