۱۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۶

در واکنش به گزارش برخی رسانه‌های نزدیک به حزب دمکرات کردستان؛

جنبش تغییر: هیچ طرفی برای تشکیل ائتلاف با ما وارد مذاکره نشده است

جنبش تغییر: هیچ طرفی برای تشکیل ائتلاف با ما وارد مذاکره نشده است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- جنبش تغییر با رد گزارش‌های منتشرشده در برخی رسانه‌های نزدیک به حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد تاکنون هیچ طرف سیاسی برای تشکیل ائتلاف با این جنبش وارد مذاکره نشده و موضع آن نیز حمایت از فعال شدن دوباره پارلمان کردستان است.

به گزارش کردپرس، جنبش تغییر در بیانیەای اعلام کرد که برخی رسانه‌های نزدیک به حزب دمکرات کردستان «بدون دلیل و به ناحق» اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده‌ای درباره موضع این جنبش در قبال ائتلاف‌های سیاسی منتشر می‌کنند.

در این بیانیه آمده است: «تاکنون هیچ طرفی برای تشکیل ائتلاف با ما وارد مذاکره نشده است. موضع ما نیز در این زمینه روشن است و در کنار تمامی احزاب سیاسی اقلیم کردستان از فعال شدن دوباره پارلمان کردستان حمایت می‌کنیم.»

جنبش تغییر تأکید کرد که موضع این جریان سیاسی درباره روند فعالیت پارلمان و تحولات سیاسی اقلیم کردستان شفاف و مشخص است.

کد مطلب 2796052

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