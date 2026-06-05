جنبش تغییر: هیچ طرفی برای تشکیل ائتلاف با ما وارد مذاکره نشده است

به گزارش کردپرس، جنبش تغییر در بیانیەای اعلام کرد که برخی رسانه‌های نزدیک به حزب دمکرات کردستان «بدون دلیل و به ناحق» اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده‌ای درباره موضع این جنبش در قبال ائتلاف‌های سیاسی منتشر می‌کنند.

در این بیانیه آمده است: «تاکنون هیچ طرفی برای تشکیل ائتلاف با ما وارد مذاکره نشده است. موضع ما نیز در این زمینه روشن است و در کنار تمامی احزاب سیاسی اقلیم کردستان از فعال شدن دوباره پارلمان کردستان حمایت می‌کنیم.»

جنبش تغییر تأکید کرد که موضع این جریان سیاسی درباره روند فعالیت پارلمان و تحولات سیاسی اقلیم کردستان شفاف و مشخص است.