حادثه رانندگی در محور سقز - دیواندره، ۳ فوتی برجای گذاشت

به گزارش کرد پرس، سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی در بیان جزئیات این خبر به خبرنگاران گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور سقز - دیواندره تیم گشت پلیس راه این محور برای امداد رسانی و بررسی بیشتر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه پژو ۴۰۵ که از طرف دیواندره به طرف سقز در حرکت بود با یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ در کیلومتر ۵۰ محور سقز- دیواندره با هم برخورد که در این تصادف متأسفانه راننده و ۲ نفر سرنشین پژو ۴۰۵ فوت کردند.

رئیس پلیس راه فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه علت تامه تصادف توسط کارشناسان در دست بررسی است، اظهار کرد: شهروندان با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و از تغییر ناگهانی مسیر و سبقت های غیرمجاز خودداری کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری در رانندگی نباشیم.