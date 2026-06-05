جایزه بهترین اثر جشنواره فیلم کُردی بریتانیا در دستان هنرمند مهابادی

به گزارش کردپرس، ادریس محمودیان در این باره اظهار کرد: جایزه بهترین فیلم نخستین دوره جشنواره فیلم کُردی بیرمنگام طی مراسم اختتامیه این رویداد و با حضور چهره‌های فرهنگی و هنری بریتانیا اهدا شد.

او اضافه کرد: جشنواره فیلم کُردی بیرمنگام که نخستین دوره خود را در بریتانیا برگزار کرد، با هدف معرفی و حمایت از سینمای کُردی و ایجاد بستری برای نمایش آثار فیلمسازان کُرد از نقاط مختلف جهان شکل گرفته است.

سرپرست انجمن سینمای مهاباد گفت: این فیلم به تازگی موفق به کسب تقدیر هیات داوران پنجمین جشنواره فیلم‌های کُردی کشور هلند نیز شد و پیش از این موفق به کسب تقدیر ویژه هیات داوران جشنواره دهوک (دوره ۱۱)، جایزه‌ ویژه‌ هیئت داوران جشنواره فیلم کوتاه تهران (دوره ۴۱)، تقدیر ویژه هیات داوران جشنواره تصویر سال (دوره ۲۱) و جایزه بهترین کارگردانی و صدای جشنواره فضای باز لاهیجان شده بود.

محمودیان بیان کرد: فیلم ۲۱ دقیقه‌ای «لیمو از همه چیز خبر داشت» در یک خانه روستایی روایت می‌شود؛ جایی که هیجان و تلاش برای تولد پسری، پس از ٨ دختر به تصویر کشیده می‌شود. حضور پر جنب‌وجوش زنان حاضر در صحنه، دوربین و شخصیت‌هایی که در حرکت‌اند، تماشاگر را به دل ماجرا می‌کشاند.

او افزود: ژاله نیلوفری، کمال نوجوان، هلیا علایی، آرام امینی، ماهپاره امینی، دردانه رزم‌آرا، نسترن سهرابی نیا، فریناز نادری، عسل محمدی، گزیزه ابراهیمی، ملینا محبوبی، باران محمدی و روژان بایزیدی، در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«ادریس محمودیان» دارای کارشناسی مرمت آثار تاریخی است و از سال ۱۳۸۸ شروع به فعالیت هنری کرده است و تا کنون علاوه بر فیلم کوتاه «لیمو از همه چیز خبر داشت»، فیلم‌های کوتاه «بادبادک» و «اینک دختری سرزمین من است» را در کارنامه هنری خود دارد.