به گزارش کردپرس، علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق، در بغداد با هیأتی از دولت اقلیم کردستان به ریاست کمال محمد، سرپرست وزارت منابع طبیعی، و همچنین نمایندگان شرکت‌های نفتی فعال در اقلیم دیدار کرد.

بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیر عراق، در این نشست بر ضرورت ازسرگیری صادرات نفت و بازگشت شرکت‌های نفتی به فعالیت تأکید شد و زیدی به نهادهای ذی‌ربط دستور داد تمامی نیازهای امنیتی شرکت‌های نفتی در اقلیم را تأمین کنند. همچنین مقرر شد شرکت‌های نفتی از روز پنجشنبه ٤ ژوئن فعالیت خود را از سر بگیرند.

در همین حال، یک منبع سیاسی در بغداد به «پنجرە» گفته است که زیدی در این نشست بر هیأت اقلیم فشار آورده تا شرکت‌های نفتی هرچه سریع‌تر فعالیت خود را از سر بگیرند و تأکید کرده است که شرایط مالی عراق مناسب نیست و ادامه توقف تولید و صادرات نفت، فشار بیشتری بر بودجه وارد می‌کند.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، مدعی شده است که نخست‌وزیر عراق پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان را نیز به ازسرگیری صادرات نفت اقلیم گره زده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بخش بزرگی از فعالیت شرکت‌های نفتی خارجی در ماه‌های اخیر به دنبال حملات پهپادی به میادین نفتی اقلیم متوقف شده بود. هرچند شرکت‌ها تیم‌های فنی خود را برای بازگشت به میادین آماده کرده‌اند، اما همچنان نگرانی‌هایی درباره تکرار حملات وجود دارد.

بر اساس گزارش پنجرە، در برخی میادین نفتی فعالیت‌ها از سر گرفته شده، اما تولید در میادین مهمی همچون شیخان، سرسنگ و آترش هنوز به‌طور کامل به وضعیت عادی بازنگشته است.

گزارش همچنین اشاره می‌کند که توقف فعالیت شرکت‌های خارجی تنها به دلایل امنیتی محدود نمی‌شود؛ چرا که در گذشته نیز برخی گروه‌های مسلح شیعه میادین نفتی بصره را هدف قرار داده بودند، اما شرکت‌های خارجی فعالیت خود را در آن منطقه متوقف نکردند.

این در حالی است که در هفته‌های اخیر حملات پهپادی علیه میادین نفتی اقلیم متوقف شده و همین موضوع زمینه را برای بازگشت تدریجی شرکت‌های نفتی و ازسرگیری صادرات نفت اقلیم فراهم کرده است.