تأکید بارزانی و سفیر ترکیه بر حل اختلافات و بازگرداندن روند سیاسی اقلیم

به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه مقر بارزانی، سفیر ترکیه در این دیدار از سیاست اقلیم کردستان در دور نگه داشتن خود از تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای قدردانی کرد و تأکید داشت که اقلیم، با وجود تلاش‌ها برای کشاندن آن به بحران‌ها و همچنین تداوم حملات و بمباران‌ها، تلاش کرده است بخشی از درگیری‌های منطقه نباشد.

در این دیدار همچنین وضعیت عراق پس از تشکیل دولت، روابط میان اقلیم کردستان و بغداد و نیز مناسبات میان حزب دمکرات کردستان و دیگر جریان‌های سیاسی عراق مورد بحث قرار گرفت.

دو طرف ابراز امیدواری کردند که تلاش‌ها برای حل مشکلات و اختلافات از طریق گفت‌وگو و هماهنگی در حوزه‌های مختلف ادامه یابد.

بارزانی و سفیر ترکیه همچنین درباره نتایج سفر اخیر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، به ترکیه گفت‌وگو کرده و بر توسعه روابط و دوستی میان دو طرف تأکید کردند.

بر پایه این بیانیه، وضعیت داخلی اقلیم کردستان و گام‌های لازم برای بازگرداندن روند سیاسی به مسیر عادی، از دیگر محورهای اصلی این دیدار بوده است.