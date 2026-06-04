۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۳

تأکید بارزانی و سفیر ترکیه بر حل اختلافات و بازگرداندن روند سیاسی اقلیم

تأکید بارزانی و سفیر ترکیه بر حل اختلافات و بازگرداندن روند سیاسی اقلیم

سرویس عراق و اقلیم کرستان- مسعود بارزانی و آنیل بورا اینان، سفیر ترکیه در عراق، در دیداری درباره آخرین تحولات اقلیم کردستان، روابط اربیل و بغداد و راهکارهای بازگرداندن روند سیاسی در اقلیم گفت‌وگو کردند؛ دیداری که در آن بر حل مشکلات از مسیر گفت‌وگو و هماهنگی میان طرف‌های سیاسی تأکید شد.

به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه مقر بارزانی، سفیر ترکیه در این دیدار از سیاست اقلیم کردستان در دور نگه داشتن خود از تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای قدردانی کرد و تأکید داشت که اقلیم، با وجود تلاش‌ها برای کشاندن آن به بحران‌ها و همچنین تداوم حملات و بمباران‌ها، تلاش کرده است بخشی از درگیری‌های منطقه نباشد.

در این دیدار همچنین وضعیت عراق پس از تشکیل دولت، روابط میان اقلیم کردستان و بغداد و نیز مناسبات میان حزب دمکرات کردستان و دیگر جریان‌های سیاسی عراق مورد بحث قرار گرفت.

دو طرف ابراز امیدواری کردند که تلاش‌ها برای حل مشکلات و اختلافات از طریق گفت‌وگو و هماهنگی در حوزه‌های مختلف ادامه یابد.

بارزانی و سفیر ترکیه همچنین درباره نتایج سفر اخیر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، به ترکیه گفت‌وگو کرده و بر توسعه روابط و دوستی میان دو طرف تأکید کردند.

بر پایه این بیانیه، وضعیت داخلی اقلیم کردستان و گام‌های لازم برای بازگرداندن روند سیاسی به مسیر عادی، از دیگر محورهای اصلی این دیدار بوده است.

کد مطلب 2796039

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