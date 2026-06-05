۳۴۳ میلیارد تومان مالیات از محل مقابله با فرار مالیاتی در کردستان وصول شد

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۳۴۳ میلیارد تومان مالیات از محل شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی در کردستان وصول شده که نتیجه اقدامات هماهنگ و مستمر در حوزه های نظارتی و کنترلی است.

وی با تشریح جزئیات این درآمدها، افزود: از مجموع مالیات وصول شده، ۱۱۲ میلیارد تومان معادل ۳۲.۷ درصد از طریق بازرسی های موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم، ۱۰۷ میلیارد تومان معادل ۳۱.۲ درصد از محل فعالیت های کارگروه استانی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و ۷۰ میلیارد تومان معادل ۲۰.۴ درصد از طریق بررسی تراکنش های بانکی مشکوک شناسایی و وصول شده است.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان اظهار کرد: ۵۴ میلیارد تومان دیگر معادل ۱۵.۷ درصد از مجموع وصولی ها نیز از طریق سایر اقدامات نظارتی و کنترلی از جمله بازنگری و اصلاح اینتاکد مؤدیان، رسیدگی به پرونده های دارای ریسک مالیاتی و بهره گیری از داده کاوی و تحلیل اطلاعات اقتصادی به دست آمده است.

فعله گری با اشاره به نقش کارگروه استانی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، ادامه داد: این کارگروه با همکاری دستگاه های عضو و از طریق تبادل اطلاعات و اجرای اقدامات مشترک، نقش مؤثری در شناسایی فعالیت های اقتصادی پنهان، کشف پرونده های مهم فرار مالیاتی و صیانت از حقوق بیت المال ایفا کرده است.

وی فرار مالیاتی را یکی از مهم ترین موانع تحقق عدالت اقتصادی دانست و یادآور شد: مقابله با فرار مالیاتی علاوه بر افزایش درآمدهای عمومی، زمینه رقابت سالم اقتصادی، حمایت از مؤدیان قانون مدار و توزیع عادلانه تر بار مالیاتی در جامعه را فراهم می کند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان بیان کرد: سازمان امور مالیاتی با تکیه بر فناوری های نوین، سامانه های هوشمند و همکاری بین دستگاهی، روند شناسایی مؤدیان پرریسک و مقابله با فرار مالیاتی را با جدیت دنبال می کند و این رویکرد در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.