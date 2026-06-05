سودای شنا کردن جان جوان بوکانی را گرفت

او اضافه کرد: در بخشی از سد ناتمام شهریکند در ۱۵ کیلومتری بوکان بر روی سیمینه دریاچه کوچکی ایجاد شده و در این فصل افراد برای شناکردند به آنجا می روند.

رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان گفت: با تلاش های غواصان و شناگران ماهر منطقه جسد این جوان در دریاچه سد پیدا و تحویل مراجع ذیصلاح داده شد.

وی اظهار کرد: مراحل ساخت سد شهریکند متوقف شده، اما به دلیل حفاری صورت گرفته در حاشیه رودخانه دریاچه کوچکی ایجاد شده که با احیا شدن رودخانه سیمینه، این دریاچه پر آب می شود و عمق آن به چندین متر افزایش پیدا می کند.

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی امسال نیز طبق روال سال های گذشته اعلام کرده است که شنا در سدها و تاسیسات آبی استان ممنوع است.