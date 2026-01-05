حزب دمکرات کردستان رئیس فراکسیون خود در پارلمان عراق را تعیین کرد

به گزارش کردپرس، چیمن بارزانی، نماینده حزب دمکرات کردستان در بغداد، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که شاخوان عبدالله بهعنوان رئیس فراکسیون حزب دمکرات در پارلمان عراق تعیین شده است.
بر اساس این بیانیه، حزب دمکرات کردستان بهعنوان یکی از فراکسیونهای بزرگ و تأثیرگذار در پارلمان عراق، خود را برای مرحله آینده آماده میکند تا بتواند بهترین خدمات را در چارچوب فعالیتهای پارلمانی ارائه دهد.
شاخوان عبدالله پیشتر نامزد حزب دمکرات کردستان برای پست نایبرئیس دوم پارلمان عراق بود، اما در دور دوم رأیگیری موفق به کسب رأی نشد. در ادامه و در نشست بعدی پارلمان، حزب دمکرات کردستان نامزدی او را پس گرفت و فرهاد اتروشی را بهعنوان نایبرئیس دوم پارلمان عراق معرفی کرد.
شایان ذکر است که در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، هیئترئیسه پارلمان عراق انتخاب شد؛ در جریان این رقابت، حزب دمکرات کردستان شاخوان عبدالله را در برابر ریبوار کریم، نامزد جنبش موضع میهنی، برای این پست معرفی کرده بود که در نهایت نامزد جریان موضع میهنی در دو دور رأیگیری به پیروزی رسید.
