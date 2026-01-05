به گزارش کردپرس، فرهاد اتروشی، نایبرئیس پارلمان عراق، روز یکشنبه ۴ ژانویه ۲۰۲۶، به کردستان۲۴ اعلام کرد کمیسیونهای پارلمان بهصورت موقت تشکیل خواهند شد تا روند کاری مجلس تا زمان تشکیل دولت جدید ادامه یابد.
وی با تأکید بر نقش محوری پارلمان در روند سیاسی عراق گفت: پارلمان مرکز فرآیند سیاسی و محل اتخاذ تصمیمهای مهم است و به همین دلیل حفظ پست نایبرئیسی پارلمان برای کردها اهمیت بالایی دارد.
اتروشی افزود: امروز هیئت جدید پارلمان نخستین نشست خود را برگزار کرد و در آن پیشنهاد دادم که ریاست پارلمان نگاه ویژهای به اختیارات قانونگذاری در چهار سال آینده داشته باشد تا چشمانداز روشنی برای اجرای قوانین و تعیین اولویتهای قانونگذاری ایجاد شود؛ پیشنهادی که با استقبال مواجه شد.
نایبرئیس پارلمان عراق اضافه کرد: قرار است در نشست آینده، خطوط کلی سیاست پارلمان تعیین و یک کمیسیون ویژه تشکیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت تصویب قانون نفت و گاز تأکید کرد و گفت: برای اجرای فدرالیسم مالی، تصویب این قانون ضروری است، زیرا بخش عمده درآمدهای عراق از نفت و گاز تأمین میشود و بدون اجرای قانون و پایبندی به قانون اساسی، هیچ بحرانی حل نخواهد شد.
اتروشی همچنین اعلام کرد تاکنون بیش از ۴۰ نفر برای پست ریاستجمهوری عراق نامزد شدهاند و پیشبینی میشود این تعداد افزایش یابد، اما تا این لحظه حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان هیچ نامزدی معرفی نکردهاند.
وی تأکید کرد کردها باید در موضوع ریاستجمهوری به موضعی واحد و هماهنگ برسند.
وی در پایان گفت: فردا کمیسیونی برای تعیین معیارها و نظارت بر نحوه توزیع کمیسیونهای پارلمانی تشکیل خواهد شد و تقسیم کمیسیونها بهصورت موقت و صرفاً برای پیشبرد امور پارلمان تا زمان تشکیل دولت جدید انجام میشود.
روز سهشنبه ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، فرهاد امین اتروشی با اکثریت آرای نمایندگان پارلمان عراق بهعنوان نایبرئیس دوم پارلمان انتخاب شد.
