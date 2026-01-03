به گزارش کردپرس، محمد امین فارس در گفت‌وگو با کردستان۲۴ گفت: دوشنبه آینده ٥ ژانویه آخرین مهلت برای نامزدشدن در انتخابات ریاست‌جمهوری عراق است و پس از آن، پارلمان با برگزاری روند رأی‌گیری، رئیس‌جمهور آینده عراق را انتخاب می‌کند؛ انتخابی که نیازمند کسب دو سوم آرای نمایندگان است.

مشاور رئیس‌جمهور عراق هم‌زمان به احزاب و جریان‌های کُرد هشدار داد که در صورت عدم توافق بر سر یک نامزد واحد، سایر طرف‌ها فردی را انتخاب خواهند کرد که لزوماً مدافع حقوق کُردها نخواهد بود.

به گفته او، کُردها باید به‌صورت متحد و با یک نامزد وارد بغداد شوند تا بتوانند فردی را برگزینند که از حقوق قانون اساسی آنان دفاع کند.

محمد امین فارس تأکید کرد: اگر کُردها با چند نامزد وارد رقابت شوند، این احتمال وجود دارد که دیگر جریان‌ها فردی را انتخاب کنند که توان یا اراده دفاع از حقوق قانون اساسی کُردها را نداشته باشد و تصمیم‌هایش مطابق خواسته همان جریان‌ها باشد.

او همچنین تصریح کرد که پست ریاست‌جمهوری طبق قانون اساسی سهم کُردهاست و به حزب مشخصی تعلق ندارد.

وی افزود: مسعود بارزانی سازوکار انتخاب رئیس‌جمهور عراق را مشخص کرده است؛ یا این انتخاب باید در پارلمان انجام شود یا نیروهای سیاسی بر سر یک گزینه به توافق برسند؛ رویکردی که به گفته او، بهترین راه‌حل برای تعیین رئیس‌جمهور آینده عراق است.