اما آنچه این افراد نمیدانند این است که مارک ساوایا در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد و هنوز زمان زیادی مانده تا بتواند عملاً کارش را آغاز کند. پیش از هر چیز، او باید اعتماد عمومی را به دست بیاورد؛ چرا که بدون داشتن اعتماد عمومی، امکان شروع به کار در هیچ پُست دولتی در آمریکا وجود ندارد.
در آمریکا هر کارمند یا مسئولی که بخواهد در نهادهای دولتی این کشور یا بهعنوان نماینده دولت آمریکا فعالیت کند، باید دارای اعتماد عمومی باشد.
نهاد ناظر بر این فرایند، دفتر مدیریت امور کارکنان دولت آمریکا (OPM) است. دریافت این اعتماد معمولاً بین ۳ تا ۶ ماه زمان میبرد و در برخی موارد، بهویژه برای کسانی که شهروند آمریکایی نیستند، حتی نزدیک به یک سال هم طول میکشد.
فرایند اعتماد عمومی، فرایندی کاملاً جامع و فراگیر است؛ در آن سوابق سیاسی، خانوادگی، اجتماعی، ارتباطات فرد و نوع فعالیتهایی که انجام داده، بهدقت بررسی میشود. همچنین تحقیق میشود که فرد درگیر فساد، پولشویی، رشوه یا فساد سیاسی نباشد. این بررسیها آنقدر دقیق است که حتی درباره رفتار، شیوه برخورد و نوع روابط فرد نیز پرسوجو میشود؛ از همسایهها، معلمان فرزندان، دوستان و حتی اعضای خانواده.
در طول این تحقیقات، ارتباطات تلفنی فرد نیز بهدقت زیر نظر قرار میگیرد. از همه مهمتر، نحوه برخورد فرد با مواد مخدر در همه اشکال آن بررسی میشود.
مارک ساوایا نهتنها مصرفکننده مواد مخدر نبوده، بلکه در تجارت ماریجوانا نیز فعالیت دارد و برند او «Leif and Bud» است. به همین دلیل، بهدست آوردن اعتماد عمومی برای مارک ساوایا بسیار دشوار خواهد بود.
تنها راهی که میتواند باعث شود مارک ساوایا در کوتاهترین زمان ممکن کارش را آغاز کند، یک تصمیم ویژه از سوی ترامپ است؛ تصمیمی که فرایند اعتماد عمومی او را تسریع کرده و برایش استثنا قائل شود. اما پرسش اینجاست: اگر ترامپ چنین مسیری را انتخاب کند و چشم خود را بر تجارت مارک ساوایا ببندد، آیا این پرونده بعداً علیه خود ترامپ مورد استفاده قرار نخواهد گرفت؟
علاوه بر این، تاکنون نه تیمی برای مارک ساوایا تعیین شده و نه بودجهای به او اختصاص یافته است. از سوی دیگر، این فرد هیچ پیشینه سیاسیای ندارد که بتواند پیچیدگیهای فرایند سیاسی عراق را درک و مدیریت کند.
در حال حاضر، مارک ساوایا در تعطیلات آغاز سال به سر میبرد و قرار است روز ششم این ماه به واشنگتن بازگردد. بنابراین، دل بستن به مارک ساوایا کار درستی نیست؛ بسیار بعید است که بتواند این مأموریت را به انجام برساند.
چه بسا شیعیان پیش از آنکه مارک ساوایا وارد عمل شود، دولت را نیز تشکیل داده باشند.
دلشاد مجید، روزنامەنگار کُرد و تحلیلگر مسایل خاورمیانە
