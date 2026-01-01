جشنواره تئاتر معلولان به رویکرد کاربردی خود رسیده است 

«شهرام کرمی» یکی از داوران نهمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت است که شش سالی می شود با این جشنواره همکاری دارد. او در مصاحبه با خبرنگار کردپرس از اثربخشی تئاتر گفت و اینکه تئاتر معلولان به آن جنبه کاربردی خود رسیده است. «تئاتر اثربخشی زیادی دارد و اشکال مختلفی و ژانرهای متنوعی در آن وجود دارد. تلقی عمومی این است که هنر تئاتر فقط به معنی تولید و اجراست اما در شرایط حاضر که تئاتر جنبه علمی پیدا کرده کارکرد آن هم با تغییر همراه بوده به طوری که ما امروز به شرایطی در تئاتر رسیده این که به آن می گویند تئاتر کاربردی یعنی تئاتری که در جامعه برای مخاطبان کارکرد آموزشی و درمانی و سرگرمی و فکری و فلسفی داشته باشد».

«کرمی» با بیان اینکه می توان در هر مکان و هرجا از هنر تئاتر برای زندگی کردن و انتقال مفهوم استفاده کرد، به -نبه کاربردی تئاتر معلولان پرداخت. «یگی از ویژگی ها که در تئاتر معلولان به کار می رود جنبه کاربردی تئاتر است یعنی اینکه افراد دارای معلولیت بتوانند وارد این عرصه شده و از تواناییشان استفاده کنند».

به گفته او رویکرد تئاتر معلولان هم توانبخشی است و هم به جهت مضمونی باید آثاری انتخاب شود که بتواند نشان دهنده معضلات یا اقدامات امید بخش و یا شناخت بیشتر افراد دارای معلولیت باشد و این از کارکردهای جشنواره است.

«کرمی» تأثیرگذاری این جشنواره را در آگاهی بخشی و توانبخشی بسیار مهم دانست. «ما بیش از هشتاد جشنواره داریم که در کشور برگزار می شود این جشنواره ها یا موضوعی اند یا تخصصی یا عمومی اند یا فقط برای جامعه هنرمندان برگزار می شوند اما بعضی از این جشنواره ها همانند همین جشنواره تئاتر معلولان رویکرد قشری دارند. در بعضی از جشنواره ها مثل تئاتر عروسکی رویکردمان به ژانر خاصی بر می گردد در کودک و نوجوان رویکردمان به نوع خاصی از مخاطب مربوط می سود و در این تئاتر معلولان هم رویکردمان بر توجه به معلولان است لذا چنین جشنواره هایی در وجوه مختلف مؤثر و مفید و ارزشمند است که در آن هم آگاهی بخشی و توانبخشی وجود دارد و هم تولیدات مفیدی را شکل می دهد».

او در ادامه با اشاره به اینکه حوزه داوری تنها یک روشی برای ایجاد انگیزه است بیان کرد که «داوری یک روشی برای ایجاد انگیزه است و ملاکی برای رتبه بندی به ارزش اثار هنری نیست. مهمترین داوری در مشارکت افراد دارای معلولیت هست و این مهمترین اتفاقی است که می افتد و در واقع ملاکی که در داوری مدنظر قرار می گیرد این است که بتواند هنرمندانی را که به شکل خلاقانه تری در اثر حضور دارند و به شکل در واقع موثری در تولید نقش داشته اند به عنوان منتخب معرفی کند».

مطابق سخنان «کرمی» وقتی نه دوره از برگزاری جشنواره تئاتر معلولان می گذرد یعنی این جشنواره تثبیت شده و جزو جشنواره های مؤثر و کاربردی است. در واقع جشنواره مدیریت خوبی دارد و بهزیستی هم خوب برنامه ریزی کرده. ما تا چند سال پیش آن را رسمی نمی شناختیم ولی الان جشنواره معتبری شده و به نظرم اگر در بخش بین الملل در بین کشورهای همسایه یا در بخش کل جهان بتوانیم یک تعاملی فراهم کنیم برای معلولان جهان خیلی می توان این جشنواره را شکوفا کرد».

او سپس به کارگاه های آموزشی که در حین جشنواره برگزار می شود، اشاره کرد. «دوره های آموزشی که به صورت کارگاه هایی در فضای جشنواره برگزار می شود یک گردهمایی هنرمندان به حساب می آید و بیشتر برای ارائه موضوع است تا اینکه بخواهد کاربردی و تخصصی باشد»./