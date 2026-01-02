بیانیه اتاق اصناف مرکز استان ایلام در خصوص اعتراضات اقتصادی

به گزارش خبرگزاری کردپرس، مشروح این بیانیه به شرح زیر است:

اصناف و فعالان اقتصادی همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی پایداری اقتصادی و تأمین معیشت مردم، بیشترین تأثیر را از نوسانات ارزی فشارهای اقتصادی و بی ثباتی در سیاستهای پولی و مالی متحمل می‌شوند و در عمل نخستین بخش‌هایی هستند که پیامدهای تلاطم های اقتصادی را به صورت مستقیم تجربه می‌کنند.

در شرایط کنونی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز روند عادی فعالیت واحدهای صنفی و قدرت خرید شهروندان را با چالش‌های جدی مواجه ساخته و فشار قابل توجهی را بر بازار و اصناف استان وارد کرده است.

اتاق اصناف مرکز استان ایلام ضمن درک شرایط موجود و همراهی با دغدغه های معیشتی مردم و فعالان اقتصادی، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری دقیق و مبتنی بر نظر کارشناسان به منظور مدیریت بازار ارز کنترل قیمتها و ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری در فضای اقتصادی تأکید می‌نماید. بی تردید استمرار فعالیت سالم و منظم بازار نیازمند سیاست‌های پایدار هماهنگ و واقع بینانه در حوزه اقتصادی است.

در عین حال، اتاق اصناف استان ایلام معتقد است طرح مطالبات اقتصادی و صنفی زمانی به نتایج مطلوب و پایدار منجر خواهد شد که در چارچوب قانون با رویکردی عقلانی و از مسیر گفت وگو و تعامل سازنده با نهادهای مسئول دنبال شود. بازار استان ایلام همواره پایبندی خود را به آرامش انضباط اقتصادی و منافع عمومی جامعه نشان داده و نقش مؤثر خود را در تأمین نیازهای اساسی مردم ایفا کرده است.

در همین راستا، اتاق اصناف استان ایلام با تأکید بر اهمیت صیانت از امنیت اقتصادی، پایداری بازار و استمرار فعالیت‌های مولد اعلام می‌دارد که اجازه نخواهد داد مطالبات به حق صنفی و اقتصادی اصناف، به ابزاری برای سوء استفاده جریان های فرصت طلب اخلال در نظم اقتصادی بازار و آسیب به روند تولید، توزیع و اشتغال تبدیل شود.

این اتاق ضمن حمایت قاطع از پیگیری منطقی و قانونی مطالبات صنفی، بر ضرورت حفظ ثبات اعتماد عمومی و آرامش فضای کسب و کار به عنوان پیش شرط توسعه اقتصادی استان تأکید می‌نماید.

اتاق اصناف مرکز استان ایلام