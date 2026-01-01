توزیع منظم و مداوم کالاهای اساسی در بازار کرمانشاه

به گزارش کردپرس؛ بر پایه این گزارش تیم اقتصادی استان شامل قباد شعبانی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، سعید کریمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، علی ملکشاهی مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان کرمانشاه، احسان باقرخانی رئیس سازمان صمت و نمایندگان دستگاه های نظارتی با حضور در انبارهای کالاهای اساسی بر توزیع اقلام مورد نیاز مردم نظارت کردند.

شعبانی سرپرست تیم اقتصادی استان ضمن قدردانی از همکاری مردم فهیم استان و متولیان توزیع و فروش کالاهای اساسی، تاکید کرد: هیچگونه کمبودی در سطح بازار مشاهده نشد و انبارها مملو از برنج، شکر و روغن جامد و مایع هستند.

همچنین علی ملکشاهی از بارگیری و توزیع روزانه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم خبر داد و افزود: بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار استان مقادیر قابل توجهی از کالاهای اساسی روزانه وارد بازار می‌شود که با رصد بازرسین سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صمت این کالاها به دست مصرف‌کنندگان نهایی خواهد رسید.