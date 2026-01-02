۱۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۰

رکورد مصرف گاز در کردستان شکسته شد

سرویس کردستان ـ مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک، به ۱۶ میلیون مترمکعب در روز رسید و رکورد آن در سال جاری شکست.

به گزارش کرد پرس، احمد فعله‌گری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: با توجه به تداوم سرمای هوا، احتمال دارد مصرف روزانه گاز طبیعی در استان، از ۱۶ میلیون مترمکعب هم بالاتر رود.

وی افزود: با وجود مسدود بودن راه های ارتباطی تعدادی از روستاها، هیچگونه قطعی گاز در استان گزارش نشده است و همکاران، همه خطوط را تحت کنترل دارند.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان اظهار کرد: نیروهای این شرکت در ۲۴ ساعت گذشته، هزار و ۷۴ مورد عملیات امدادی در شهرها و روستاهای استان از جمله رفع یخ‌زدگی رگلاتور انجام دادند.

فعله‌گری ادامه داد: هر جایی افت فشار گاز احساس شود، با تغییرات در خطوط، جبران می‌شود اما در سطح کشور ناترازی وجود دارد و صرفه جویی در مصرف گاز ضروری است.

وی یادآور شد: عایق کاری پکیج با استفاده از پشم شیشه، تنظیم موتورخانه روی دمای ۵۰ درجه، عدم استفاده از شومینه‌های دیواری به دلیل بازده حرارتی کم و مصرف بالا در کاهش مصرف انرژی موثر است.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان بیان کرد: استفاده از پرده‌های ضخیم، خاموش کردن بخاری و وسایل گرمازا در اتاق‌های غیرنشیمن و تنظیم درجه حرارت پکیج به دمای رفاه (۱۸ تا ۲۱ درجه) می‌تواند نقش زیادی در کاهش مصرف گاز داشته باشد.

