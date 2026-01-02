زمان برای نجات دریاچه ارومیه بسیار محدود است

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امروز در نشست علمی منطقه‌ای نجات دریاچه ارومیه در دانشگاه تبریز، مهم‌ترین محور احیای دریاچه را مدیریت مصرف آب و افزایش آورد آن عنوان کرده و افزود: کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما این مسیر نباید به معیشت کشاورزان آسیب بزند.

او همچنین با بیان اینکه هدف اصلی، کاهش مصرف آب همراه با افزایش درآمد کشاورزان از طریق ارتقای دانش، اصلاح الگوی کشت و استفاده از روش‌های نوین است، خاطرنشان کرد: هماهنگی با جامعه محلی و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم، شرط موفقیت این طرح‌هاست.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از انعقاد تفاهم‌نامه‌های علمی با دانشگاه‌ها، همکاری‌های بین‌المللی، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، بهره‌گیری از فناوری‌های ماهواره‌ای، راه‌اندازی ایستگاه‌های اقلیم‌شناسی و اجرای طرح‌های علمی در حوضه آبریز دریاچه نیز خبر داده و افزود: این اقدامات با هدف تقویت زیرساخت‌های علمی و مدیریتی احیای دریاچه ارومیه در حال اجراست.

رحمانی همچنین با بیان اینکه تأمین حق‌آبه دریاچه ارومیه یک مطالبه عمومی و رسالت همگانی بوده و به‌صورت مستمر پایش می‌شود، اضافه کرد: نگاه دولت به احیای دریاچه ارومیه کاملا ملی و جدی است.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با بیان اینکه هم‌افزایی علمی و اجرایی شکل‌گرفته، منجر به جمع‌بندی‌های راهبردی و مؤثری برای آینده دریاچه شده، در پایان گفت: این مشارکت سرمایه‌ای جدی برای تصمیم‌سازی‌های دقیق و مبتنی بر دانش است.

نشست علمی منطقه‌ای نجات دریاچه ارومیه صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه، جمعی از رؤسا و اساتید دانشگاه‌ها، اعضای کمیته علمی و مدیران دستگاه‌های اجرایی و متولی منطقه، در تالار علامه جعفری دانشگاه تبریز برگزار شد.

این جلسه با هدف هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی و بررسی راهکارهای عملیاتی برای احیای دریاچه ارومیه برگزار شده و آخرین وضعیت دریاچه و روند اجرای برنامه‌های احیاء مورد بررسی قرار گرفت.

پیگیری تأمین اعتبار مصوبات و تعهدات ستاد احیا برای نجات دریاچه ارومیه، تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری تأمین اعتبارات احیای دریاچه، بررسی راهکارهای احیاء و دستیابی به یک نقشه راه مشخص، ارائه گزارش از آخرین وضعیت اقدامات ستاد احیاء توسط دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌های مسئول و کمیته علمی برای مدیریت بحران آب حوضه دریاچه ارومیه، از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.