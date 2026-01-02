نشست اضطراری ستاد بحران کردستان/تمرکز بر نجات جان شهروندان و آمادگی برای موج جدید برف

به گزارش کرد پرس، استاندار کردستان در این جلسه با تأکید بر اولویت نجات جان شهروندان و تداوم خدماترسانی، گفت: در جریان بارشهای اخیر، ۲۲ نفر شامل ۱۹ مادر باردار و سه بیمار دیالیزی با استفاده از بالگرد به مراکز درمانی استان منتقل شدند. وی با ابراز نگرانی از وضعیت سایر روستاهای گرفتار در برف افزود: دو مادر باردار که امروز با وجود تلاشهای هوایی امکان انتقال آنها فراهم نشد، همچنان در اولویت امدادرسانی قرار دارند و وضعیت سلامت آنها بهصورت مستمر رصد میشود.
آمادهباش کامل دستگاههای خدماترسان
استاندار کردستان با اشاره به آغاز موج جدید بارشی از اواخر امشب، بر آمادهباش کامل همه دستگاههای خدماترسان تأکید کرد و اظهار کرد: در حال حاضر راه دسترسی ۱۴۶ روستای استان مسدود است، برق ۱۲۷ روستا قطع و ۶۸ روستا نیز فاقد هرگونه ارتباط مخابراتی هستند. دستگاههای متولی باید با تمام توان و تجهیزات برای رفع این مشکلات اقدام کنند.
وی یادآور شد: در موج نخست بارشها، راه ارتباطی ۴۰۰ روستا مسدود و برق بیش از ۳۰۰ روستا قطع شده بود که با تلاش شبانهروزی مجموعههای امدادی و دستگاههای اجرایی، بخشی از این مشکلات برطرف شد، اما همچنان تعدادی از روستاها در شرایط دشوار قرار دارند.
بسیج امکانات و همکاری استانهای معین
لهونی با اشاره به بارشهای مناسب اخیر که در برخی نقاط استان ارتفاع برف به سه متر رسیده است، گفت: برای ارتقای سطح خدماترسانی، ماشینآلات امدادی و بالگرد از استانهای معین و همجوار به کردستان اعزام شده است.
وی از فرمانداران خواست وضعیت دسترسی به روستاها و قطعی ارتباطات را از همین امشب بررسی و گزارش کنند تا از وضعیت سلامتی مردم، بهویژه بیماران، اطلاع دقیق حاصل شود و در صورت نیاز، اقلام ضروری به این مناطق ارسال شود.
اقدامات زیرساختی در حوزه انرژی
زرهتن لهونی با اشاره به اصلاح و ارتقای خطوط انتقال گاز در استان اظهار کرد: با صرف ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سال گذشته تاکنون، ظرفیت گاز شهرستان بانه سه برابر و سقز دو برابر شده است. این اقدام موجب شد حتی روستاهایی که مسیر دسترسی آنها قطع شده بود، از نعمت گاز برخوردار باشند.
وی همچنین بر لزوم اصلاح پایههای فرسوده برق با اولویت مناطق پربارش تأکید کرد تا پایداری شبکه برق در شرایط بحرانی افزایش یابد.
مطالبه حمایت ویژه از سازمان راهداری
استاندار کردستان فرسودگی ماشینآلات راهداری را از چالشهای جدی استان دانست و خواستار نگاه حمایتی ویژه سازمان راهداری کشور در تخصیص و توزیع ماشینآلات به استان کردستان شد.
هشدار به مردم و کوهنوردان
زرهتن لهونی با اشاره به احتمال وقوع بهمن، از شهروندان خواست سفرهای غیرضروری را به تعویق بیندازند و از کوهنوردان نیز خواست با توجه به سابقه ریزش بهمن در برخی مناطق، در این بازه زمانی از تردد خودداری کنند.
تأکید بر تعامل با رسانهها
استاندار کردستان در بخش پایانی سخنان خود، رسانهها و مدیران را به تعامل سازنده فراخواند و گفت: مدیران باید نقدپذیری را در خود نهادینه کرده و از شکایت علیه رسانهها خودداری کنند. رسانهها نیز با نقد منصفانه و مسئولانه میتوانند نقش مؤثری در بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی، بهویژه در شرایط بحران، ایفا کنند.
این نشست در حالی برگزار شد که مدیریت بحران استان کردستان با توجه به تداوم بارشها، نجات جان شهروندان و پایداری خدمات عمومی را در صدر اولویتهای خود قرار داده است.
