زیرساخت تردد خودروهای عبور موقت در قصرشیرین فراهم شد

سرویس کرمانشاه _ فرماندار قصرشیرین گفت: با تکمیل زیرساخت‌های لازم در مرز بین‌المللی خسروی، مسیر تردد خودروهای عبور موقت کاپوتاژ در قصرشیرین آماده بهره‌برداری است.

به گزارش کردپرس،  محمد شفیعی در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از مرز بین المللی خسروی اظهار کرد: با تکمیل زیرساخت‌های لازم، این مسیر به‌طور کامل آماده بهره‌برداری است و بزودی با حضور استاندار کرمانشاه و استاندار دیالی عراق، بهره‌برداری رسمی از این مسیر آغاز خواهد شد.

وی افزود: در فاز نخست، این مسیر برای تردد خودروهای سواری پیش‌بینی شده و در فاز دوم، تردد اتوبوس‌ها و کاروان‌های زیارتی نیز از این مسیر انجام خواهد شد.

فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه این طرح برای نخستین‌بار در سطح کشور اجرایی می‌شود، تصریح کرد: برای اولین‌بار در کشور، مسیر اختصاصی عبور خودروهای کاروان‌های زیارتی از کاپوتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد که این اقدام نقش مهمی در تسهیل تردد زائران و ارتقای خدمات مرزی خواهد داشت.

شفیعی با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: این دستاورد حاصل همراهی و حمایت ویژه استاندار محترم و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است و نقش مؤثری در توسعه تردد مرزی و رونق فعالیت‌های اقتصادی و زیارتی منطقه خواهد داشت.

