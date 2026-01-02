تئاتر معلولان شکوفایی خلاقیت ها را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار کردپرس، کیومرث حبیبی روز جمعه در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره منطقه ای افراد دارای معلولیت زاگرس به میزبانی استان کردستان بیان کرد: خیلی از شهرهای را می توانیم بسازیم با متر و مقیاس و مشابه هم اما نمی توانیم شهری را بسازیم که از نظر فرهنگی یکی و مشابه هم باشند.

او تنوع فرهنگی در هر شهر و استانی فراوان است و همین تنوع فرهنگی در برگزاری چنین جشنواره هایی اثرگذار خواهد بود.

حبیبی تفاوت هنر نمایشی معلولان با سایر هنرهای نمایشی را در زنده بودن آن دانست و افزود: این هنر اعتماد و خودباوری را در معلولان باید ایجاد و تقویت نماید و رفتن در این وادی و ارائه این هنر باید بتواند خلاقیت را شکوفا و این به افزایش غنای جامعه کمک می کند.

به گفته او انسان به آنچه که هست اگر افتخار نکند دچار مشکل می شود و همین جا خطاب به ستاد مناسب سازی محیط شهری اعلام می کنم که باید در خدمت رسانی به جامعه معلولان درست اقدام نمایند. /