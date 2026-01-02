١٢٨ زندانی در آذربایجان غربی آزاد شدند

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی در بازدید از زندان میاندوآب اظهار کرد: مقوله زندان، زندانی و خانواده‌های زندانیان یکی از مهمترین دغدغه‌های دستگاه قضائی است و با حساسیت ویژه‌ای به این موضوع توجه می‌کند از این رو حضورهای هدفمند قضات و مدیران قضائی در زندان‌های سراسر استان در دستور کار مجموعه مدیریت دادگستری استان است.

او با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از زندانیان استان مجرمان حرفه‌ای نیستند، افزود: باید در بحث محکومیت‌های مالی، دادستان‌ها و قضات اجرای احکام مدنی به صورت مرتب و عمقی وضعیت قضائی این زندانیان را پایش و به آنها در چارچوب قوانین و با نظر مساعد کمک کنند.

عتباتی گفت: در آستانه میلاد مسعود حضرت علی علیه السلام و نیز سالروز شهادت شهید سپهبد سلیمانی تعداد ۱۲۸ نفر از زندانیان سطح استان آذربایجان غربی آزاد و با مرخصی تعداد ۲۲۰۰ نفر از زندانیان موافقت به عمل آمد.